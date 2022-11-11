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"Престарелый богатый мужчина": Кто купил дорогущие квартиры разведенке Самбурской

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"Престарелый богатый мужчина": Кто купил дорогущие квартиры разведенке Самбурской

Настасья Самбурская раскрыла правду о покупке недвижимости.
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У звезды сериала "Универ" за годы карьеры сложился образ этакой сильной и независимой женщины. Актриса была замужем лишь один раз, а брак оказался провальным – со своим мужем она рассталась через пару дней после свадьбы. То и дело в СМИ появляются слухи о том, что у Настасьи Самбурской появился новый бойфренд, но сама она предпочитает не комментировать личную жизнь.

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 Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

Несмотря на отсутсвие постоянной поддержки со стороны мужчин, в жизни артистки все прекрасно. Она разъезжает на дорогой иномарке, а еще владеет двумя квартирами в Москве, а это удовольствие не из дешевых. К слову, в прошлом году она даже показывала, как выглядит одна из жилплощадей после ремонта.

Поклонников Настасьи Самбурской наверняка интересует вопрос – кто же купил актрисе "квадраты"? Звезда "Универа" расставила все точки во время интервью с Надеждой Стрелец, заявив, что все сделала сама: мол, кто бы еще мог купить ей все это добро? Брюнетка предпочитает не зависеть от мужчин, что навело журналистку на размышления.

Она привела в пример Сати Казанову, которая раньше всегда выбирала себе богатых и влиятельных спутников, а потом решила изменить жизнь и найти себе простого парня. По мнению Надежды Стрелец, в случае актрисы все дело в мужчинах, с которыми она встречается.

"Мне разорвать порочный круг и найти себе непривлекательного престарелого богатого мужчину?", – задала вопрос Настасья Самбурская, явно дав понять, что спутников выбирает по любви, а не по возможностям делать дорогие подарки.

Настасья Самбурская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 ноября 2022, 11:51 Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец ✓ Надежный источник

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