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Недвижимость
Как сэкономить на ипотеке на фоне повышения ставок

Как сэкономить на ипотеке на фоне повышения ставок

Опытные эксперты рынка недвижимости дали полезные советы россиянам.
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С наступлением 2022 года стартовал новый этап повышения ставок по ипотеке. Эксперты предполагают, что рост ставок в разных банках продлится еще пару месяцев, а затем стабилизируется на уровне 11-12%. Ситуация действительно непростая, однако попытаться сэкономить на ипотеке можно. Эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский рассказал, как это сделать сегодня.

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Как сообщает RT, по мнению специалиста, сейчас есть только два способа снизить стоимость. Это хороший торг с продавцом или приобретение жилья в строящемся доме. Льготная ипотека на квартиры в новостройках завершается, но у банков и девелоперов пока еще существует ряд совместных программ с хорошими условиями по кредитам на фоне непростой нынешней ситуации – этим можно воспользоваться.

Если речь идет о вторичном жилье, то для экономии также стоит рассмотреть вариант рефинансирования кредита после того, как ставка уже будет понижена.

К вышесказанному эксперт Марина Лашкевич добавила в комментарии Life, что немного сэкономить можно, увеличив свой первоначальный взнос. При этом покупателю нужно привести банку весомые доводы о своей финансовой состоятельности. Владелец строительной компании Максим Лазовский также считает, что сэкономить можно на вычетах и отсутствии НДФЛ для семей, в которых двое и более детей.

Ранее "Дни.ру" писали о том, у кого могут возникнуть трудности с ипотекой в 2022 году.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 11:39 Источник: Life ✓ Надежный источник
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