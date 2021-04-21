Жители Даниловского района получат новые квартиры по программе реновации

Первый дом по программе реновации в Даниловском районе готов к заселению. Десятиэтажная монолитная новостройка с подземным паркингом расположена в 5-м Рощинском проезде.

Подготовку к новоселью проверил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, дом в 5-м Рощинском проезде – качественный, и у жителей почти нет замечаний и отказов по переселению.

В Даниловском районе в программу реновации включен 31 дом, из них 19 планируется снести. Остальные 12 имеют градостроительную ценность, поэтому их реконструируют после расселения.

Для нужд программы в Даниловском районе подобрано семь стартовых площадок, сообщил мэр. Шесть введут в эксплуатацию в 2022-2023 годах, уточнил Собянин.

"Так что в этом районе, надеюсь, реализация программы реновации надолго не затянется», — сказал градоначальник.

Дом в 5-м Рощинском проезде построен по индивидуальному проекту. В нем 70 квартир, 32 из них однокомнатные, 20 – двухкомнатные, 16 – "трешки" и две – четырехкомнатные. Две квартиры оборудованы для маломобильных граждан.

Как и другие новые дома по программе реновации, новостройка в 5-м Рощинском проезде оснащена умными системами учета водоснабжения, электричества, тепла с возможностью автоматической передачи данных в информационные системы города. Это позволит снизить размер коммунальных платежей.

Новый дом построили в непосредственной близости от старого жилья. Переселенцы сохраняют привычный образ жизни и могут по-прежнему ходить в любимые магазины, парки, посещать те же школы, детские сады, поликлиники и другие учреждения.

Местные жители поблагодарили мэра за переселение в рамках одного района. «Мы благодарны за то, что остались в этом же районе, он для нас близкий, родной. Мы сами в этом районе выросли, теперь тут растут наши дети", – сказал одна из обладательниц новой квартиры.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2021 года переселенцам по программе реновации передадут 22 дома. Новостройки расположены в восьми округах Москвы. Первыми начнут переезжать жители районов Богородское, Восточное Измайлово, Западное Дегунино и Тимирязевский.

В программу включено 5 175 ветхих домов. Переселение началось в феврале 2018 года. Москвичи получают квартиры большей площади. Делать ремонт не нужно: жилье предоставляется с отделкой класса комфорт, новоселам нужно только перевезти вещи.

По программе реновации построено 108 домов общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров. Проектируются еще 274 новостройки на 4,7 миллиона "квадратов". Для строительства домов подобрано 500 стартовых площадок. Программа пройдет в три этапа и завершится в 2032 году.