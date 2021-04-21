Жители Даниловского района получат новые квартиры по программе реновации

Прямой эфир: Послание Путина Федеральному собранию
Послание Путина Федеральному собранию Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Создателям шоу "Маска" грозит суд Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак
партнеры
Среда
21 апреля
Лента новостей
12:21
Путин назвал чрезвычайной ситуацию в демографии
12:19
Послание Путина показывают на уличных экранах в городах России
12:13
"Слезы ручьем": обнищавшая актриса Алферова ищет богатого партнера
12:02
Журналист Смирнов рассказал о "сюрпризе" во время послания Путина
12:00
"Слезы затопили зал": звезда канала ТНТ и проекта "Голос" раскрыла пол ребенка
11:57
"На вас смотрят дети!": обнажившегося Ягудина просят остановиться
11:56
На востоке Москвы женщина получила ножевое ранение
11:50
"Нет общего быта": Бабкина заговорила о кризисе в отношениях с Гором
11:23
Число заразившихся COVID-19 россиян выросло на 8,2 тысячи
11:21
Уварова из "Не родись красивой" и ее детище оказались на волоске
11:20
"Дороги все раздолбали": соседи набросились на шикующих Пугачеву и Галкина
11:06
"Бог не зря детей не дал": бывшая жена любовника Макеевой перешла все границы
10:49
Послание Путина Федеральному собранию может удивить Россию и остальной мир – эксперт Хазин
10:45
"Только пью воду": молодящаяся Долина изводит себя ради красоты
10:44
В Ижевске мужчина застрелил в магазине бывшую сожительницу
10:19
Шлепал по ягодицам: разгоряченного Киркорова засняли во время нежностей с куколкой
10:10
Обращение Зеленского к Путину назвали бессмысленным: Выспренно-пустые речи
10:06
Асмус в вызывающем платье устроила жаркие танцы
09:59
Спутавшаяся с Шаляпиным внучка Гурченко осталась без богатства
09:36
Дюжев раскрыл секрет эффективной актерской диеты
09:23
"Денег не было": вдовец разыскивает исчезнувшие после смерти Легкоступовой 14 миллионов
09:21
Эксперт Мельянцов о предстоящей встрече Путина и Лукашенко: Белоруссия намерена отплатить России за поддержку
09:13
"Распухшая какая-то": вдова Кобзона побила Пугачеву
08:38
"Дайте ему спокойно дожить!": появление тяжелобольного Зайцева на популярном телешоу вызвало оторопь
08:30
В России собираются ввести ограничения на использование электроэнергии
08:28
Послание Путина Федеральному собранию 21 апреля: Прямая трансляция
06:01
"Девочки, тащите огнетушитель!": бывший любовник Бузовой выставил мокрый торс
04:05
Старая гвардия: кто из "золотого состава" вернулся в шоу "Дом-2"
02:08
Медные трубы и пагубное пристрастие: трагедия советской звезды Изольды Извицкой
23:59
"Костюмчик для ролевых игр": разведенная Муцениеце возбудила эстремальным декольте
21:57
"Я люблю тебя!": вдова Караченцова накинулась с поцелуями на тяжелобольного Зайцева
21:33
Есть жертвы: машина полная инстаграм-моделей рухнула в реку
21:28
"Мальчик не наигрался": Галкина разнесли за нелепую фотосессию
21:16
Российские Ту-160 пролетели над Балтикой
20:55
Смерть пришла в семью звезды сериала "Деффчонки"
19:54
В зоопарке на Урале умер белый медведь
19:42
"Куда смотрит опека?": у Лазарева хотят отнять детей после прилюдных ласк с Малиновским
19:20
В Аргентине начали производить вакцину "Спутник V"
19:18
Она ничего не придумала": актер "Кривого зеркала" сделал заявление после обвинения в изнасиловании
18:34
Звезда "Собибора" Вольфганг Черни впервые стал отцом
18:26
Ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться
18:11
В Армавире на детей рухнул школьный потолок
18:03
Более половины украинцев назвали Зеленского дилетантом
17:45
"Хороший парик": преобразившейся Волочковой дали под дых
17:32
В центре Кемерова машина вылетела на тротуар после ДТП
17:31
"Западал язык, была невнятная речь": Водонаеву в непотребном виде экстренно госпитализировали
17:22
"Позор!": на "Дом-2" вылили ушат помоев после первого эфира
17:18
Volkswagen Passat: восемь жизней
16:59
"Вам мало одного Ратмира?": Тимати подверг полуторогодовалого сына опасности
16:42
В Сенате США заявили о слабости Байдена перед Россией: Станет для него смертным приговором
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Куда смотрит опека?": у Лазарева хотят отнять детей после прилюдных ласк с Малиновским
"Входит и выходит": Лазарев и Малиновский впервые открыто показали свою любовь
Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Отец Фриске больно уколол Корчевникова за несдержанное обещание
"Подкаблучник!": экс-супруга влепила смачную оплеуху отказавшемуся от дочери Малинину
"Наркоман и овощ!": жена плюнула в лицо ушлому любовнику разлучницы Макеевой
Недвижимость
Жители Даниловского района получат новые квартиры по программе реновации

Жители Даниловского района получат новые квартиры по программе реновации

Первый дом по программе реновации в Даниловском районе готов к заселению. Десятиэтажная монолитная новостройка с подземным паркингом расположена в 5-м Рощинском проезде.
прочитано 120 раз

Подготовку к новоселью проверил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, дом в 5-м Рощинском проезде – качественный, и у жителей почти нет замечаний и отказов по переселению.

ПО ТЕМЕ

Переселенцам по программе реновации передадут 22 новых дома

Для программы реновации в Москве подобрано 500 площадок

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

В Даниловском районе в программу реновации включен 31 дом, из них 19 планируется снести. Остальные 12 имеют градостроительную ценность, поэтому их реконструируют после расселения.

Для нужд программы в Даниловском районе подобрано семь стартовых площадок, сообщил мэр. Шесть введут в эксплуатацию в 2022-2023 годах, уточнил Собянин.

"Так что в этом районе, надеюсь, реализация программы реновации надолго не затянется», — сказал градоначальник.

Дом в 5-м Рощинском проезде построен по индивидуальному проекту. В нем 70 квартир, 32 из них однокомнатные, 20 – двухкомнатные, 16 – "трешки" и две – четырехкомнатные. Две квартиры оборудованы для маломобильных граждан.

Как и другие новые дома по программе реновации, новостройка в 5-м Рощинском проезде оснащена умными системами учета водоснабжения, электричества, тепла с возможностью автоматической передачи данных в информационные системы города. Это позволит снизить размер коммунальных платежей.

Фото: Александр Авилов /АГН Москва

Новый дом построили в непосредственной близости от старого жилья. Переселенцы сохраняют привычный образ жизни и могут по-прежнему ходить в любимые магазины, парки, посещать те же школы, детские сады, поликлиники и другие учреждения.

Местные жители поблагодарили мэра за переселение в рамках одного района. «Мы благодарны за то, что остались в этом же районе, он для нас близкий, родной. Мы сами в этом районе выросли, теперь тут растут наши дети", – сказал одна из обладательниц новой квартиры.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2021 года переселенцам по программе реновации передадут 22 дома. Новостройки расположены в восьми округах Москвы. Первыми начнут переезжать жители районов Богородское, Восточное Измайлово, Западное Дегунино и Тимирязевский.

В программу включено 5 175 ветхих домов. Переселение началось в феврале 2018 года. Москвичи получают квартиры большей площади. Делать ремонт не нужно: жилье предоставляется с отделкой класса комфорт, новоселам нужно только перевезти вещи.

По программе реновации построено 108 домов общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров. Проектируются еще 274 новостройки на 4,7 миллиона "квадратов". Для строительства домов подобрано 500 стартовых площадок. Программа пройдет в три этапа и завершится в 2032 году.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Кирилл Зыков /АГН Москва
Автор: 21 апреля 2021, 11:58

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Она ничего не придумала": актер "Кривого зеркала" сделал заявление после обвинения в изнасиловании

Александр Морозов заявил, что влюблен
Шоу-бизнес

"Мужчин никогда дети не останавливали": родившей от чужого мужчины звезде "Фабрики звезд" указали на выход

Скандал не утихает
Шоу-бизнес

"Самая жадная женщина": оставшаяся с носом вдова Марьянова сделала заявление

Ксения Бик заявила, что живет очень скромно
Шоу-бизнес

Звезда "Собибора" Вольфганг Черни впервые стал отцом

Артист поделился радостным известием с поклонниками

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+