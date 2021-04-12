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Недвижимость
Для программы реновации в Москве подобрано 500 площадок

Для программы реновации в Москве подобрано 500 площадок

Для строительства домов по программе реновации в Москве подобрано 500 площадок, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По некоторым из них ведется проектирование будущего жилья, на других уже строят дома.
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По словам градоначальника, это позволит завершить первый этап программы реновации быстрее. "Потом уже можно переходить ко второй волне, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома», — сказал мэр в эфире телеканала "Россия-1".

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Подбор стартовых площадок представляет особую сложность для реализации программы. Раньше они вводились сотнями, на сегодняшний день – единицами. При этом есть случаи, когда жители так называемых хрущевок отказывались от участия в программе, а потом меняли свое мнение и высказывали желание присоединиться к ней.

Собянин напомнил, что по закону это невозможно. После проведения голосования о включении дома в программу реновации входить в нее уже нельзя, подчеркнул мэр.

Впрочем, у отказавшихся ранее от реновации собственников жилья еще есть возможность войти в программу. Сделать это можно через суд, отметил Собянин.

"Либо по новому закону комплексного развития новых территорий, но он не апробирован на сегодняшний день», — уточнил градоначальник.

Фото: Мобильный репортер/АГН Москва

Программу реновации ветхого жилого фонда Москвы утвердили в 2017 году. В нее включено 5 175 домов общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. Там проживает миллион человек – почти каждый десятый москвич.

Первые жильцы переехали в новые дома в феврале 2018 года. Москвичи переселяются в пределах того же района. Это значит, что им не придется привыкать к новому месту: все социальные учреждения, магазины, транспортные и спортивные объекты останутся поблизости.

Переселенцы получают квартиры большей площади с отделкой класса комфорт. В новых домах предусмотрено жилье для людей с ограниченными возможностями. Придомовая территория благоустраивается.

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Фото: Мобильный репортер/АГН Москва
Автор: 12 апреля 2021, 17:38

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