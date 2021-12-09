В России отмечается повышенный спрос на торговые помещения

Эксперты отмечают, что спрос на коммерческую недвижимость в этом году стал восстанавливаться.

Специализированный сервис "Авито Недвижимость" провел аналитическое исследование рынка и выяснил, что с начала текущего года до настоящего момента интерес наших граждан к покупке торговых площадей вырос на 8%.

Также в исследовании отмечается, что спрос на такие помещения стал выходить за пределы деловых центров и распределяться в том числе по спальным районам. По мнению аналитиков, это связано с тем, что жителям таких районов в крупных городах необходимы небольшие магазинчики в пешей доступности от дома.

Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на результаты исследования, многие россияне, заинтересованные в таких торговых точках, стали отдавать предпочтение помещениям свободного назначения. В последнее время такие помещения даже составили серьезную конкуренцию специализированным торговым площадям.

Что касается цен на недвижимость коммерческого характера, то по данным аналитики, они значительно выросли. С начала года рост составил 33%. Увеличились и арендные ставки – по сравнению с январем текущего года примерно на 18%. Наиболее высокая стоимость площадей, а также размер арендных ставок зафиксированы в столице. Чуть ниже цены в таких крупных городах, как Санкт-Петербург и Сочи.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что россиян предупредили о внедрении новых технологий при учете недвижимости.