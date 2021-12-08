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Недвижимость
Какие изменения ждут рынок жилья после подорожания ипотеки

Какие изменения ждут рынок жилья после подорожания ипотеки

В правительстве заговорили о том, что продление программы льготной ипотеки может поддержать дальнейший рост цен на жилье.
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После таких заявлений Сбербанк повысил ставки по ипотеке. Эксперт по недвижимости Алексей Гальцев рассказал о том, что это решение влечет за собой активизацию определенных процессов на рынке – некоторые из них уже запущены.

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В беседе с "РИА Недвижимость" эксперт объяснил, что после отмены прежних условий по льготной ипотеке спрос на первичное жилье резко упал. В результате застройщики уже начали вводить большое количество разных скидочных программ, чтобы повысить доступность квартир. Уже используются как реальные скидки, так и всевозможные отсрочки, увеличение сроков оплаты, субсидирование ипотеки и другие схемы.

Что касается вторичного жилья, то оно, по мнению специалиста, будет в ближайшее время превышать в цене "первичку", наверстывая ту разницу, которая существовала на рынке ранее.

В целом, по мнению Гальцева, спрос на квартиры в России в ближайшее время останется на прежнем уровне. По мере роста инфляции и подорожания стройматериалов люди поймут, что ждать, пока будет дешевле, уже не стоит. В результате те, кому необходимо жилье, все равно будут его покупать.

Также по словам эксперта, собственникам жилья стоит учесть, что в свете роста ипотечных ставок совместно с растущей инфляцией доходность сдачи квартир в аренду теперь может снизиться.

Ранее "Дни.ру" писали о расходах россиян на первоначальный взнос по ипотеке.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 декабря 2021, 11:08 Источник: РИА Недвижимость ✓ Надежный источник
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