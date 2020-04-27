Россиянам предложили облегчить выплату ипотеки

На официальном сайте Банка России была опубликована концепция ипотечного страхования, при которой россияне будут освобождены от неободимости выплачивать страховые платежи по кредиту. Эту идею планируется обсудить с банковским и страховым сообществами.

В настоящее время при получении ипотечного кредита заемщик обязан самостоятельно и за собственный счет страховать риски ущерба и утраты недвижимости, а также, в некоторых случаях, собственную жизнь и здоровье. Это увеличивает дополнительные затраты на ипотеку, однако далеко не всегда учитывается при расчете кредита.

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В Центробанке согласились с тем, что подобного рода страховка должна стать обязательной для получения кредита. "Для снятия дополнительной нагрузки с заемщиков концепцией предусмотрено, что такое страхование будет осуществляться самим кредитором за свой счет", – говорится на официальном сайте регулятора.

В ЦБ считают, что такой подход позволит также снизить издержки на заключение договоров страхования, что пойдет на пользу всем участникам. В ближайшее время планируется, что инициативу обсудят совместно с банковским и страховым сообществам.

Напомним, ипотека в России должна стать доступнее для многих категорий граждан. Так, ранее Владимир Путин дал поручение правительству уменьшить первоначальный взнос по ипотеке для семей, которые хотят приобрести жилье с использованием средств материнского капитала.