Бренд Headliner от ГК "КОРТРОС" вышел на общероссийский уровень

Изначально бренд пришел на российский рынок жилых комплексов. Первым проектом стал квартал небоскребов в Пресненском районе столицы, напротив делового центра "Москва-Сити". Недавно завершилось строительство первой очереди, в конце декабря прошлого года она получила разрешение на ввод в эксплуатацию.
Сегодня бренд Headliner – это синоним жилья высочайшего уровня. Все благодаря грамотной стратегии развития проекта и качеству строительства. При возведении жилого комплекса использовались передовые технологии и лучшие материалы, срок эксплуатации зданий – 100 лет.
Счастливые обладатели квартир в ЖК будут жить в новом, динамично развивающемся центре Москвы. Современное благоустройство, прекрасная транспортная доступность и развития социальная инфраструктура – все это будет доступно жильцам квартала небоскребов.
Оценят обладатели квартир и технологии "умного дома", которые застройщик применил в ряде помещений комплекса. Современные решения обеспечат комфорт и безопасность, более того, жильцы смогут сэкономить на коммунальных платежах.
Другое неоспоримое преимущество Headliner – яркая архитектура, которая выгодно выделяется на фоне остальной застройки. Проект является частью "Большого Сити" – высотной застройки вдоль берега Москвы-реки.
Жилой комплекс неоднократно становился лауреатом престижных премий. Проект Headliner одержал победу в номинации "Материалы и технологии" на конкурсе инновационных проектов в сфере недвижимости, был признан лучшим на премии Urban Awards-2018 в номинации Grand Prix. Жюри признало квартал самым ярким и знаковым объектом года.
ГК "КОРТРОС" активно траслирует линейку Headliner в регионе. Так, в Перми в рамках строительства жилого комплекса "Гулливер" возводится 31-этажное здание высотой почти сто метров. В этом году дом планируется ввести в эксплуатацию. Сейчас завершены все монолитные работы, ведется облицовка фасады, монтируются коммуникации.
Как и в столичном Headliner, в ЖК "Гулливер" используются самые качественные материалы. Дома возведены из монолитного бетона и газобетонных блоков, а для облицовки используется навесной фасад и фиброцементные панели. Будущие жильцы на практике узнают все преимущества системы "умный дом".
Реализует компания и проекты в Екатеринбурге. В столице Урала появится свой Headliner, он будет идентичен по качеству московскому проекту, пообещал президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий. По его словам, городские территории должны отвечать современным тенденциям в урбанистике, формировать сообщества жильцов со схожими интересами.
"Покупатели квартир в квартале приобретают не только комфортное жилье, но и дружественную атмосферу для интересной и активной жизни", – подчеркнул Голубицкий.
Headliner – это отдельная экосистема и социальная среда, которая объединяет молодых и динамичных людей, отметил генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.
Стоит отметить, что Headliner – это не только современное жилье высочайшего качества, но и одноименная премия, которую ГК "КОРТРОС" учредила несколько лет назад. Ее задача – выделить и поощрить хедлайнеров – людей, которые достигли выдающихся результатов в науке, культуре, бизнесе, спорте, общественной деятельности.
"В проекте Headliner мы сразу определили, что в будущем небоскребе рядом с "Москва-Сити" живут молодые и успешные. Для этого нам нужно было определить, кто является лидером мнений среди наших потенциальных покупателей", – рассказал Вениамин Голубицкий.
Премия "Headliner года" вручается ежегодно. В этом году церемония пройдет 20 февраля. Победителей выбирает жюри состоящее из экспертов в разных сферах деятельности.
Голосование за номинантов проходило с 15 октября по 15 декабря 2019 года, отдано более 230 тысяч голосов. За главный приз – два миллиона рублей – сразятся 50 номинантов со всей страны. В шорт-лист войдут по 10 проектов в каждой категории.
В прошлом году Хедлайнером года стал Андрей Павлеко – хирург-онколог из Санкт-Петербура, создатель и вдохновитель благотворительного фонда "CANCER FUND" и медиа-проекта "Жизнь человека". Также он победил в народном голосовании в номинации "Общественная деятельность и социальные проекты".
А в 2018 году абсолютным победителем стала Лида Мониава – замдиректора столичного детского хосписа "Дом с маяком". В день своего 30-летия она собрала на нужды хосписа более 20 миллионов рублей через социальные сети. За Мониаву проголосовали десятки тысяч человек – она получила почетное звание "Headliner года" и стала обладательницей квартиры в жилом комплексе.
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