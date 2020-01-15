ГК "КОРТРОС" заняла топовые места в рейтинге застройщиков по итогам 2019 года

В рейтинге застройщиков Пермского края ГК "КОРТРОС" заняла четвертое место в 2019
году, поднявшись на первую позицию по сравнению с 2018 году. В Перми компания в 2019
году ввела в эксплуатацию 24 947 квадратных метра в ЖК "Гулливер".
В Москве ГК "КОРТРОС" в 2019 году ввела в эксплуатацию комплекс апартаментов "Дом №128" и первую очередь квартала жилых небоскребов Headliner. Совокупная площадь введенных в столице объектов составила 89 179 квадратных метра. Данный показатель позволил ГК "КОРТРОС" в столичном рейтинге подняться на 5 позиций по сравнению с 2018 годом и занять пятое место.
Также стоит отметить, что ГК "КОРТРОС" заняла в рейтинге застройщиков РФ по вводу жилья в 2019 году 11-е место, поднявшись на 11 позиций по сравнению с 2018 годом. Общая площадь сданных объектов составила 258 328 квадратных метра.
"По всем регионам присутствия мы показали значительный рост по показателю ввода жилья и заняли лидирующие позиции. Стратегия ГК "КОРТРОС" остается неизменной – мы продолжаем развивать проекты не только на высокомаржинальном столичном рынке, но и в регионах, где занимаем существенную долю", – отметил генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.
Рейтинги составлялись порталом "Единый ресурс застройщиков" (ЕРЗ). При составлении рейтинга учитывалась общая площадь жилых помещений за исключением балконов, лоджий, террас и веранд.
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