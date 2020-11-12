Строительство ЖК iLove профинансирует "Газпромбанк"

Новости Белоруссии Тарзан изменил Королевой Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Четверг
12 ноября
Лента новостей
10:19
"Это поступок": звезды восхищаются героической смертью партнера Кудрявцевой
09:57
Свыше 140 тысяч заражений за сутки: в США коронавирус побил антирекорд
09:33
Оставь себе: дети отказались от денег и разъехались с Агурбаш
09:29
Готовится уйти: разбитый горем Певцов купил себе участок на кладбище
09:20
Российским подросткам хотят разрешить водить машину
09:03
ВОЗ рассказала об отличиях симптомов гриппа и коронавируса
09:02
Грязный скандал между Пугачевой и Бузовой получил продолжение
08:21
Эксперт об отношении Путина к Лукашенко: Роль сыграл страх
08:19
Больной Светлаков подтвердил страшные слухи: легкие поражены
08:00
Вторая страшная смерть подряд: у потерявшей партнера Кудрявцевой снова большое горе
06:02
"Скучный и лживый": эксцентричный Лебедев оплевал Познера
04:00
"Вы вообще знаете, кто я такой?": хамящего Ди Каприо вытолкали в шею
01:58
"Дальше существовать не может": участница Comedy Woman шокировала поклонников
00:09
Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 ноября 2020 года
23:24
Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года
22:36
Вузам приказали перейти на дистанционное обучение
22:31
Под Москвой арестовали подозреваемого в убийстве двух женщин
22:23
Россиянин превратился в копию Мелании Трамп
22:17
Объявлено о заражении Пореченкова коронавирусом
22:04
В Германии медбрат специально травил пациентов
22:03
Как белорусская молодежь относится к интеграции с Россией
21:57
Светличная впервые увиделась с внучкой после обвинений в покушении
21:53
Англичанка симулировала рак ради денег
21:22
Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
20:52
Смертельный недуг подкосил здоровье Плетневой из группы "Винтаж"
20:09
Борисова призналась в изменах экс-супругу: не знает, чья дочь
19:48
Суд оставил "недееспособную" Бритни Спирс под опекой отца
19:30
В России умер самый старый десантник
19:17
Ольга Бузова рассказала о травле и поделилась мудростью с пышками
19:16
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
19:05
"Портила мне чувства": Тарасова ставила палки в колеса известной фигуристке
18:42
Народные гуляния на Новый год в Москве официально отменены
18:37
Это же Трамп: жену Байдена "раздели" на глазах у всех
18:33
В Сирии атакована российско-турецкая колонна
18:20
"Взрыв в голове, пошел звон": перенесший коронавирус Краско свалился с микроинсультом
18:11
Лукашенко посоветовали готовить план побега: Любые действия только ухудшают его положение
18:02
Пригожин назвал нецензурную брань символом русского языка
17:50
Готовьте денежки: врачи вынесли вердикт 85-летнему отцу Агутина после заражения коронавирусом
17:46
В Саудовской Аравии при взрыве пострадал иностранный дипломат
17:29
Максим Матвеев о собственной славе: Две недели ты популярен, а потом забывается
17:22
"Очень противно стало!": вскрылась наглая ложь Тарасова о деньгах
17:22
Показавший новорожденного сына Сюткин высказался о суррогатном материнстве: Устроили полную изоляцию
17:15
Озвучена причина крушения самолета под Москвой
17:03
Умер глава немецкой автономии Тюменской области
16:53
"Я на панике": Подольская заперлась дома с детьми из-за смертельной болезни
16:48
Завортнюк похвасталась дорогим подарком от молодого поклонника
16:46
"Бомба!": 49-летняя Хмельницкая предстала в кружевном белье
16:28
Анна Михалкова рассказала о пополнении в семье: Самое интересное начнется ночью
16:27
Пугачева отреагировала на слухи о вражде с Бузовой: Никто не омрачит моего настроения
16:25
Собянин назвал сроки введения новых ограничений в Москве из-за COVID-19
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лишенный покоя Конкин сделал заявление об уходе
Пригожин вслед за Пугачевой набросился на Бузову из-за "Голубого огонька"
Как белорусская молодежь относится к интеграции с Россией
Политолог обвинил Европу в лицемерии из-за санкций против Белоруссии
Будет воспитывать опекун: Конкин отказался растить внучку после смерти родной дочери
Тихановская раскрыла свою позицию по Крыму
Недвижимость
Строительство ЖК iLove профинансирует

Строительство ЖК iLove профинансирует "Газпромбанк"

Фото: kortros.ru
Группа компаний "КОРТРОС" и "Газпромбанк" договорились о проектном финансировании для строительства жилого квартала iLove на северо-востоке Москвы. Также достигнуто соглашение о рефинансировании займа, выданного другой кредитной организацией.
прочитано 188 раз

До первого квартала 2025 года "Газпромбанк" предоставит ГК "КОТРОС" 18,34 миллиарда рублей на строительство квартала. Проект реализуется с использованием счетов эскроу.

ПО ТЕМЕ

ГК "КОРТРОС" вошла в топ-10 российских застройщиков

Квартал бизнес-класса iLove возводится в Останкинском районе столицы. Он состоит из пяти монолитных корпусов. Дома переменной этажности – от 12 до 35.

Концепцию ЖК создала международная компания AECOM. Дизайн корпусов разрабатывали ведущие мировые архитекторы. У будущих жильцов будет все для комфортной жизни.

Фото: kortros.ru

"Газпромбанк" и ГК "КОРТРОС" уже имеют опыт успешного сотрудничества. Кредитная организация участвовала в реализации жилых кварталов Bauman House и Headliner. Вместе с этим была заложена основа для совместной работы над проектом iLove, рассказал исполнительный вице-президент "Газпромбанка" Александр Ушков.

"Мы оцениваем происходящий сейчас значительный рост кредитования проектов строительства жилья не только с точки зрения бизнес-показателей. Безусловно, это наша миссия в деле обеспечения российских семей качественным жильем и удобной инфраструктурой", – отметил зампред правления кредитной организации Алексей Белоус.

ГК "КОТРОС" доказала, что является успешным и надежным партнером, подчеркнул генеральный директор генеральный директор группы компаний Станислав Киселев. Это позволяет девелоперу заручиться поддержкой крупных кредитных организаций.

"Мы планомерно переходим на проектное финансирование в сотрудничестве с финансовыми организациями, занимающими лидирующее положение на рынке. "Газпромбанк" уже не в первый раз становится нашим партнером в данном направлении, и этот опыт работы можно смело назвать успешным", – сказал Киселев.

Фото: kortros.ru

Группа компаний "КОРТРОС" реализует проекты комплексного развития территории, адаптирует в России мировой опыт и международные стандарты. Флагманом ГК является бренд HeadLiner. Первым таким проектом стал квартал небоскребов в Пресненском районе Москвы.

Автор: 12 ноября 2020, 09:22

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Как белорусская молодежь относится к интеграции с Россией
Лукашенко посоветовали готовить план побега: Любые действия только ухудшают его положение
Угрозы Лукашенко могут обернуться против него – эксперт
В Киеве заявили о дипломатической победе Путина на Кавказе

Шоу-бизнес

Оставь себе: дети отказались от денег и разъехались с Агурбаш
Готовится уйти: разбитый горем Певцов купил себе участок на кладбище
Грязный скандал между Пугачевой и Бузовой получил продолжение
Больной Светлаков подтвердил страшные слухи: легкие поражены

Проишествия

В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

Lifestyle

Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Шоу-бизнес

Грязный скандал между Пугачевой и Бузовой получил продолжение

Теперь концертный директор отрицает слова Примадонны
Шоу-бизнес

Внучка и зять Гурченко сцепились в суде за квартиры и деньги

Родные люди готовы друг другу горло перегрызть
Шоу-бизнес

"Я на панике": Подольская заперлась дома с детьми из-за смертельной болезни

Певица пропала с радаров
Шоу-бизнес

Пригожин назвал нецензурную брань символом русского языка

Продюсер выразил возмущение

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Портила мне чувства": Тарасова ставила палки в колеса известной фигуристке
Известный советский фигурист умер от страшной болезни
Дзюба удивил трогательным поступком после скандала с интимным видео
Плохо кончил: бессовестного онаниста Дзюбу выперли из сборной

Регионы

Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+