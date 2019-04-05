В Метрогородке по просьбам жителей построят школы и детсады
Комментируя проект планировки территорий микрорайонов 1, 2,
2А, вынесенный на публичные слушания, главный столичный архитектор отметил, что, кроме строительства современного жилья, на этом месте появится большое
количество социальной инфраструктуры. Речь идет о детских садах, школах,
многофункциональном центре и многом другом.
Так, рассказал Кузнецов, по проекту будет построено шесть школ почти на три тысячи мест, а также семь детсадов, детский досуговый центр. Кроме того, в районе реновации появится детская поликлиника на 320 посещений в смену, многофункциональный и физкультурный центры.
"Серьезно улучшится и транспортная ситуация: построят новые проезды, сделают пешеходные переходы и велодорожки, отремонтируют существующие улицы", – подчеркнул первый зампред Москомархитектуры.
В основе проекта – обращения местных жителей, а также результаты профессиональных экспертиз и исследований, анализ данных о районе. К делу подошли максимально серьезно, все мнения и предложения рассматривались, учитывались даже сообщения в соцсетях.
Все высказанные в ходе публичных слушаний пожелания и замечания будут переданы авторам концепции, отметил Сергей Кузнецов. По его словам, инициативы жителей учтут при доработке проекта.
В рамках проекта в Метрогородке в программу реновации вошли 74 жилых дома. Общая площадь планировки – 136 гектаров. Концепцией предусмотрено озеленение 73 гектаров, установка современных и детских и спортивных площадок, создание зон для отдыха. Кроме того, в районе полностью обновят инженерные сети, а участок открытого шоссе от Северо-Восточной хорды до Вербной улицы будет расширен.
Напомним, программа реновации ветхого жилого фонда в Москве утверждена 1 июня 2017 года. Она затронет около миллиона москвичей, которые получат современное и комфортное жилье большей площади.
Всего программа включает 5137 домов. Для нужд реновации подготовлено 323 стартовые площадки, на которых будут возводиться дома для переселенцев.
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