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Недвижимость

ГК "КОРТРОС" доказала свое превосходство

Фото: kortros.ru
Проект группы компаний "КОРТРОС" жилой комплекс ILOVE стал обладателем Grand Prix ежегодной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards. Это стало очередным доказательством превосходства девелопера в своей сфере.
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Заслуженная награда

Жилой комплекс ILOVE ГК "КОРТРОС" представляет из себя пять жилых корпусов с благоустроенной зеленой территорией на улице Бочкова в шаговой доступности от станции метро Алексеевская. Согласно планам застройщика, квартал будет вызывать у своих жильцов чувство домашнего уюта и предоставлять им возможность для для активного и креативного семейного досуга.

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"Проект ILOVE предназначен для тех, кто завел семью. Это еще молодые активные люди, которые уже должны думать о колясочном пространстве, о прогулочной зоне для мам, о наличии поликлиники рядом и так далее", – рассказал президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий.

Жилой комплекс ILOVE. Фото: kortros.ru

Не случайно такой проект получил высочайшую награду премии Urban Awards, которая создана не только для определения лучших образцов жилой городской недвижимости в России, но и для распространения передового опыта в девелопменте и повышения качества инфраструктуры и городской среды. Проекты ГК "КОРТРОС" как нельзя лучше попадают под это определение.

Признанный успех

Так, в 2018 году Grand Prix премии получил квартал жилых небоскребов Headliner, жилой комплекс "Дом Серебряный бор" стал победителем Urban Awards в номинации "Жилой комплекс года бизнес-класса", а комплекс апартаментов "Дом №128" прошел в финал премии. В 2017 и 2018 году финалистом Urban Awards становился петербургский проект ГК "КОРТРОС" – элитный комплекс апартаментов Royal Park.

Группа компаний "КОРТРОС" является одним из ведущий девелоперов в России, который реализует проекты с уникальными характеристиками жилой среды для отечественного потребителя. В своей работе компания ориентируется на адаптацию международных стандартов в проектировании и строительстве, а также на применение мирового опыта на отечественном рынке недвижимости.

Жилой комплекс Bauman House. Фото: kortros.ru

Экономическое превосходство

Компания входит в двадцатку самых надежных девелоперов России по версии Forbes. ГК "КОРТРОС" с полным основанием регулярно оказывается на верхних строчках рейтингов застройщиков Московского региона, Пермского края и Свердловской области. В целом география ее деятельности включает восемь регионов по всей стране.

На протяжении всего 2019 года ГК "КОРТРОС" демонстрирует уверенные темпы роста и ориентируется на показатель в 27 миллиардов рублей прибыли. При этом в компании следят за тем, чтобы все проекты соответствовали философии девелопера – создавать удобные кварталы, в которых будет все необходимое для жизни и отдыха. "Мы с самого начала для себя решили, что будем продавать не квадратные метры, а условия жизни", – рассказывал ранее Вениамин Голубицкий.

В нынешнем году компания намерена ввести в эксплуатацию 269 тысяч квадратных метров жилья – на 12% больше, чем годом ранее. Растут и инвестиции ГК "КОРТРОС" в строительство. Их объем на 2019 год составит 16 миллиардов рублей, что на четверть больше показателя 2018 года.

Жилой комплекс HEADLINER. Фото: kortros.ru 

Новое качество жизни

У каждой линейки проектов ГК "КОРТРОС" есть своя идеология. "Кварталы" объединяют проекты комплексного развития территорий, при которых с нуля создается пространство для жизни с новым уровнем комфорта. Проекты из серии "Дома" располагаются в самых удобных с точки зрения доступности и инфраструктуры точках и оживляют собой весь район. Линейка "Резиденции" объединяет в себе проекты премиального класса.

Проекты девелопера ориентированы на разные сегменты. Однако каждый из них позволяет клиенту ГК "КОРТРОС" получить максимально возможный уровень комфорта, от функционала "умного дома" в каждой квартире, до развитой инфраструктуры  озелененного пространства вокруг.

Выдающиеся достижения

За 14 лет своего присутствия на рынке недвижимости России группа компаний "КОРТРОС" сталкивалась с самыми разными ситуациями, благодаря чему получила богатый опыт управления и сформировала уверенную и ориентированную на развитие долгосрочную стратегию. "Наш горизонт планирования – годы, по некоторым проектам – десятилетия", – подчеркнул Вениамин Голубицкий.

ГК "КОРТРОС" уже построила 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Общий объем будущих проектов составляет 9,2 миллиона квадратных метров. Подобные цифры производят еще большее впечатление, если помнить о философии девелопера и его нацеленности на создание максимально комфортных условий жизни для своих клиентов.

"Наши стандарты строительства часто выше ожиданий потребителей. И это предмет для гордости", – подчеркнул генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев. Компания задала хороший тон всей отрасли, когда доказала свое лидерство в комплексном освоении территорий.

Теперь ГК "КОРТРОС" готова принять новый вызов и приступить к развитию направления реновации. Освободившиеся от промышленных объектов городские территории требуют особого подхода к преобразованию. Компания уже работает над созданием нового жизненного пространства в данных условиях и уже в ближайшем будущем будет готова поделиться своими успехами.

На рельсы эскроу

Российский рынок недвижимости ждут серьезные перемены из-за отказа от долевого строительства. На этом фоне ГК "КОРТРОС" представляет из себя настоящий островок стабильности, поскольку эскроу-счета – далеко не новое явление для девелопера. Они и раньше использовались при реализации жилья.

Отказ от долевого строительства увеличивает долговую нагрузку на девелоперов. При этом требования банков к компаниям-заемщикам также возросли. Кредитные организации заинтересованы в тех застройщиках, которые реализуют понятные с точки зрения экономики проекты. В этих условиях ГК "КОРТРОС" находится в самом выгодном положении.

Показателем успеха компании служат оценки экспертов. Так, аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило показатель кредитоспособности "КОРТРОС" с BB+ до следующего уровня BBB–. Эксперты указывают на стабильность прогноза и вероятность дальнейшего роста.

Автор: 3 декабря 2019, 17:29

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