Группа компаний "КОРТРОС" идет на новый рекорд

Введение эскроу-счетов стремительно меняет российский рынок недвижимости. Девелоперам приходится приспосабливаться под меняющуюся обстановку, пересматривать тактику и стратегию своих действий. Даже в непростых условиях переходного периода группа компаний "КОРТРОС" демонстрирует устойчивую позитивную динамику, наращивает прибыль и выводит на рынок новые привлекательные проекты. О достижениях текущего года и планах на будущее рассказал генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.



Движение вверх

На протяжении текущего года компания показывает уверенные темпы роста. Ориентир для "КОРТРОС" в 2019 году – рекордные 27 миллиардов рублей прибыли. "Мы движемся к цели. Плановые показатели за прошедшие девять месяцев выполнены. В прошлом году прибыль компании составила 23 с небольшим миллиарда рублей, в этом мы ожидаем рост на 17%", - рассказал Станислав Киселев.

Показателем успеха компании служат оценки экспертов. На днях аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило показатель кредитоспособности "КОРТРОС" с BB+ до следующего уровня BBB– со стабильным прогнозом и вероятностью дальнейшего роста, отметил Киселев.

По его словам, в этом году компания намерена ввести в эксплуатацию 269 тысяч квадратных метров жилья, что на 12% больше, чем в прошлом. Растут и инвестиции в строительство: в этом году их объем составит 16 миллиардов рублей – на четверть больше, чем в 2018-м, рассказал гендиректор.

Из 269 тысяч квадратных метров большая часть жилья – 150 тысяч "квадратов" – придется на Екатеринбург. В столице Урала "КОРТРОС" реализует проект крупного жилого района "Академический". Еще 90 тысяч квадратных метров компания введет в эксплуатацию в Москве в рамках проекта Headliner, а еще 30 тысяч – в Перми, уточнил Киселев.

Новое качество жизни

"КОРТРОС" реализует проекты в нескольких российских регионах, но фокус внимания компании сосредоточен на Москве. Флагманским проектом девелопера в столице является жилой комплекс Headliner. Это яркий проект для современных, амбициозных и целеустремленных людей, который полностью отвечает философии девелопера – создавать удобные кварталы со всем необходимым для жизни и отдыха.

"Мы с самого начала для себя решили, что будем продавать не квадратные метры, а условия жизни", – говорил о Headliner президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий.

Одно из преимуществ проекта – сочетание высотной и малоэтажной застройки. Комплекс состоит из 10 корпусов разной этажности, его доминантой является 53-этажное здание высотой 175 метров. Таким образом, компания удовлетворяет спрос самых разных категорий покупателей: кто-то предпочитает малоэтажное строительство, других привлекают роскошные панорамные виды.

"Люди почувствовали превосходство современного жилья с уютными закрытыми дворами и человеческим масштабом застройки", – отметил Станислав Киселев.

Первую очередь Headliner введут в эксплуатацию в октябре текущего года. Параллельно "КОРТРОС" приступил ко второму этапу проекта, который будет реализовываться по новой схеме с помощью эскроу-счетов. "Headliner активно развивается, в сентябре объем контрактации по проекту составил около 890 миллионов рублей", – рассказал генеральный директор группы компаний.

Бренд Headliner уже стал определенным стандартом и знаком качества, поэтому "КОРТРОС" решила распространить проект на другие регионы. В Перми строительство уже стартовало, на очереди Екатеринбург.

Одной из главных "фишек" проекта является формат Headliner Club – это место для общения и формирования сообщества местных жителей. По словам Киселева, такой же подход будет реализован в другом столичном проекте ГК "КОРТРОС" – жилом комплекс бизнес-класса ILOVE.

На рельсы эскроу

Серьезное влияние на строительную отрасль оказывает переход на эскроу-счета. С 1 июля привлекать средства для реализации новых проектов девелоперы должны у банков. Рынок пока не встал на новые рельсы, для этого понадобится 2-2,5 года, полагает Киселев.

По новым правилам, привлекать средства дольщиков застройщики больше не смогут. Это автоматически приведет к росту долговой нагрузки девелоперов, подчеркнул генеральный директор "КОРТРОС". По его словам, требования банков к компаниям-заемщикам ужесточились, но при этом интерес к девелоперам у кредитных организаций значительный.

"Сегодня банки поворачиваются лицом к тем застройщикам, которые реализуют понятные с точки зрения экономики проекты", – отметил Киселев.

Серьезное влияние на рынок недвижимости оказывает и ипотечная ставка. С учетом последних событий средняя ставка по жилищным кредитам составила 9,9%. Киселев прогнозирует, что уже в скором времени показатель может опуститься до 9,4%. При этом увеличивается средний размер кредитов и срок погашения, а покупатели все чаще обращают внимание на квартиры небольших форматов – студии и однокомнатные, рассказал о тенденциях рынка гендиректор "КОРТРОС".

Группа компаний "КОРТРОС" – один из ведущих девелоперов России, реализующий реализует проекты с уникальными характеристиками жилой среды "нового качества жизни" для российского потребителя различных сегментов. География деятельности "КОРТРОС" включает восемь регионов по всей стране. В своей работе над проектами девелопер ориентируется на включение мирового опыта и адаптацию международных стандартов проектирования и строительства.