Разведенка Бледанс бежит из шикарного особняка

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс выставила на продажу свой шикарный особняк в Подмосковье. Звезда решила начать жизнь с чистого листа.

Телеведущая решила переехать в столицу. Для осуществления задуманного ей необходимо продать дом, который она и ее бывший супруг Александр Семин строили с большой любовью.

Хоромы звезды находятся в поселке Павлово. На 370 квадратных метрах есть все необходимое для роскошной жизни: девять комнат, гардеробная, просторная кухня, четыре санузла, джакузи. Актриса просит за свое семейное гнездышко 29 миллионов рублей и торговаться пока не собирается.

К дому прилегает ухоженная территория. На 14 сотках есть дом для персонала, гараж на два авто, беседка с грилем, баня, пруд, теплица. Вдоль забора растут фруктовые деревья. Рядом с усадьбой открывается очень красивый вид на Истру. Что заставило звезду избавиться от шикарного особняка, пока неизвестно, сообщает StarHit.

Напомним, что в прошлом, 2017 году, Эвелина призналась, что пережила развод со своим третьим мужем Александром Семиным. Теперь она одна воспитывает сына Семена, который родился с синдромом Дауна.

Отметим, что артистке постоянно приписывают новые романы. Недавно в звездной тусовке ходили слухи, что Эвелину связывают романтические отношения с молодым актером Аристархом Венесом, который моложе ее на 21 год. Однако позже артист опроверг эту информацию, заявив, что между ними только дружба.

А месяцем ранее в любовники актрисе репортеры записывали бизнесмена Сергея Демчева. Журналисты выяснили, что предприниматель является генеральным директором столичной галереи "МАРС". Демчев – завидный холостяк, однако у него есть два сына и дочь. Сама же Бледанс уверяет, что одинока и собирается повременить с новыми отношениями.