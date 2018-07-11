Издерганный Чадов купил квартиру в Москве

Андрей Чадов осуществил свою мечту – стал обладателем квадратных метров в столице. Элитные апартаменты актер обставляет в стиле хай-тек.

Скитания по съемным квартирам для Чадова закончились. Апартаменты площадью 120 квадратных метров расположены в элитном комплексе на Новой Риге. Этот район, как известно, облюбовали представители российского шоу-бизнеса.

Решительному шагу Андрея предшествовала долгая подготовка. Чадов скрупулезно изучил множество предложений, пока не выбрал идеальный, с его точки зрения, вариант.

"Это первые квадратные метры, которые принадлежат мне. До этого жилье снимал. Невероятно доволен приобретением. Чтобы все получилось идеально, обратился к дизайнеру. Хочу интерьер в стиле хай-тек. Люблю, когда в доме преобладает минимализм – большое количество деталей раздражает", - рассказал актер.

Однако до воплощения замысла путь неблизкий. По словам Андрея, в квартире полным ходом идут ремонтные работы. Пока что готов потолок и побелены стены. Полом Чадов займется в ближайшее время. Актер хочет сделать его из натурального дерева и обязательно с подогревом. Он уверен, что такой вариант понравится его собаке по кличке Чадик.

Кто еще, кроме домашнего питомца, поселится с ним в новом жилье, Андрей не говорит, хотя поклонников этот вопрос очень интересует. Актер не привык афишировать свои романы. Личную жизнь он прячет за семью замками.

Публикация от Андрей Чадов (@andreychadov) 13 Июн 2018 в 12:29 PDT

Чадов давно мечтал о собственном жилье. После развода его брата Алексея с Агнией Дитковските родственники несколько месяцев делили квадратные метры. Андрей же снимал квартиру. Теперь у поклонников есть хороший повод порадоваться за своего кумира, пишет издание StarHit.