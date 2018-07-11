Покинувший семью отшельник Меньщиков откупается от детей квартирой

После расставания с женой Евгенией звезда "Дома-2" Степан Меньщиков пообещал, что не оставит детей и будет им помогать. В первую очередь бывший участник телестройки намерен решить жилищный вопрос и сделать все, чтобы близкие забыли о съемных квартирах.



У 41-летнего шоумена и его избранницы подрастают двое детей, однако супруги не сумели сохранить семью и разъехались. Степан решил остаться в глазах бывшей возлюбленной достойным мужчиной, поэтому сейчас его цель – обеспечить родных крышей над головой.

"В ближайшее время мы переедем ближе к папе. Приняли решение спустя год обсуждений. Степа живет в Ивантеевке – думаю, мне будет комфортно", – рассказала Евгения Меньщикова. Она добавила, что шоумен планирует купить несколько квартир: одну для себя, другую для семьи, пишет StarHit.

Примечательно, что жилье будет оформлено не на Евгению, а на Степана, так как он является собственником. "Но это не имеет значения. Главное, чтобы дети были обеспечены", – призналась бывшая супруга звезды телестройки.

Меньщикова сообщила, что сейчас и она, и Степан снимают жилье. Однако скоро молодая мама будет жить рядом с бывшим мужем. Детям хочется постоянно общаться с папой, и теперь не придется преодолевать большие расстояния, чтобы увидеться.

По словам Евгении, Степан в течение года звал ее и детей ближе к себе, но она отказывалась. "Понятное дело, что дочка пока еще очень маленькая, поэтому со мной, а сын сможет чаще ночевать у него, и я не буду волноваться", – добавила она.

Также Меньщикова заверила, что спустя год они с бывшим мужем наладили отношения. При этом девушка не намерена возвращаться к Степану. Все свободное время экс-участницы "Дома-2" занимают забота о детях и работа.

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