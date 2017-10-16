Жена Меньщикова зачала ребенка без романтики

Звезда "Дома-2" Степан Меньщиков то и дело попадает в скандалы. Экстрасенс раскрыла все тайны шоумена.

"У Степана Меньщикова карма вся в узлах. Сколько он будет жить на этой Земле, столько скандальных историй и будет сопровождать этого человека. Иногда шоумен сам инициирует скандальные истории, а иногда, переступая через определенную грань, проблемы начинают находить его сами", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

По слухам, сейчас герой телестройки разводится со своей женой Евгенией Шамаевой. Но еще не факт, что они действительно расстанутся. "Возможно ради детей супруги и дальше будут жить вместе. Допустим, по началу на договорных отношениях, но есть шанс, что пара в итоге сблизится снова. На данный момент я не вижу жесткого разрыва, – сказала таролог. – Что касается зачатия ребенка, то это был импульсивный поступок. Грубо говоря, Евгения просто переспала с другим, и я не вижу тут ни отношений, ни какой-либо романтики. Истории просто нет".

Ситуация действительно жесткая, но даже карты не могут дать однозначный ответ что делать. "Все непросто, но Степан любит детей, и они его боготворят. Если пара расстанется, то дети будут лишены внимания отца, это безусловно скажется на их моральном состоянии. Меньщикову стоит помнить, что он сам далеко не праведник", – уверена медиум.

В любом случае, у Степана впереди новая любовь, новый брак и дети, а также свежий виток в карьере, считает гадалка. "Его имя снова будет у всех на устах. Несмотря на негатив, эта скандальная история сыграла только в плюс. Степана будут буквально разрывать на части, и множественные денежные потоки устремятся в его сторону", – сказала Абравитова.

"Вижу, что его ждет еще одна профессия, причем, возможно, что и не творческая. Карты показывают, что на месте он никогда сидеть не будет. Скорее всего Меньщиков выпустит автобиографию, которую с удовольствием прочтут поклонники Дома-2", – добавила она.