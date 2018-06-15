Новые тренды на рынке недвижимости

Конец весны – начало лета традиционно не баловали застройщиков и частных продавцов недвижимости в Москве спросом. Однако в последнее время тенденция изменилась. Это, по словам гендиректора "Управления экспериментальной застройки микрорайонов" Альберта Суниева, связано с рядом моментов, в том числе, с экономической ситуацией в стране. И, если раньше наблюдался спад покупательской активности, то сейчас тенденция стала прямо противоположной.

Альберт Суниев рассказал, что в апреле 2018 года, в отличие от предыдущих двух лет, уровень спроса вырос на 10%. Это, по его словам, связано с возможным повышением цен и ипотечных ставок. "Таким образом текущая экономическая нестабильность послужила катализатором для поддержания показателя спроса на высоком уровне на протяжение всех месяцев 2018 года", – отметил он.



В настоящее время на рынке жилья наблюдается некий ажиотаж, связанный с жесткой конкуренцией среди застройщиков и предстоящими изменениями в 214-ФЗ. На фоне этого, рассказал Суниев, на рынок активно выходят новые объемы жилья, организуются акции, даются скидки. "Так к прошедшим майским праздникам покупателям предлагался не только стандартный дисконт в размере 5-6%, но и увеличенный до 15-24% на определенный пул квартир и апартаментов", – сказал он, ссылаясь на данные экспертов компании "Мосреалстрой"

По последним данным, средняя цена "квадрата" (без учета элитного класса) в старой Москве составила 209,3 тысячи рублей (+0,3%), а с учетом дисконта – 196,3 тысячи. В эконом-классе средняя цена составила 117,4 тысячи рублей, в комфортклассе – 178,5 тысячи, в бизнес-классе – 261,6 тысячи, в элитклассе – 810,7 тысячи рублей. В то же время, средняя цена предложения квартир в Новой Москве по итогам мая составила 105,6 тысячи. Наибольшим спросом пользуются Западный, Северо-восточный, Юго-восточный и Северный округа столицы. Как уточнил глава "Управления экспериментальной застройки микрорайонов", в целом структура распределения по округам соответствует данным за аналогичный период годом ранее.

Что касается распределения востребованности квартир по их площади, то, по словам Альберта Суниева, Основной объем спроса остается в диапазоне от 30 до 70 квадратных метров. Причем, и в старых границах столицы, и в присоединенных территориях наибольший спрос приходится на квартиры площадью 30 – 40 квадратных метров (около 20% и 32% соответственно). Отметим, что в мае на рынок недвижимости старой Москвы вышли три новых проекта, а также появились дополнительные корпуса в шести уже реализующихся объектах. Общий объем нового предложения в этом месяце составил почти 1100 квартир. Всего в исторических границах столицы на конец мая предлагалось 3 миллиона 377 тысяч квадратных метров жилья. За год совокупный объем предложения вырос на 1,7%.

Как рассказал Суниев, самый очевидный тренд на рынке жилья – увеличение числа предложений квартир с отделкой. "Застройщики таким образом расширяют ассортимент, ориентируясь на спрос со стороны покупателей, – сказал он. – При этом в некоторых проектах одновременно могут предлагаться на выбор как квартиры с отделкой, так и без отделки, а также несколько вариантов отделки на выбор". Таким образом, покупатель все больше рассчитывает на быстрый заезд в квартиру, включение стоимости отделки в платежи по ипотеке, отсутствие необходимости проведения шумных работ при ремонте.

Так, в старой Москве наибольший спрос приходится на квартиры, находящиеся в стадии внутренней отделки (41%) и верхних этажей (20%). Это, в частности, связано с тем, что покупатель перестраховывается от долгостроя. В то же время, доля покупок на стадии котлована и нижних этажей тоже остается популярной (на каждую группу приходится по 16%). Что касается Новой Москвы, то тут лидером по спросу стали дома "на котловане" (33%), новостройки на стадии верхних этажей (27%) и внутренней отделки (19%).

"На сегодняшнем рынке к моменту сдачи дома в эксплуатацию, как правило, в предложении остаются в основном наименее ликвидные объемы, наиболее востребованные лоты распродаются еще на активной стадии строительства, – сообщил Альберт Суниев. – В связи с этим объекты в готовых домах занимают небольшую долю спроса – порядка 3% и 6% в старой и Новой Москве соответственно".

При этом на рынке жилья есть и исключения. Например, один из крупнейших городских застройщиков "Управление гражданского строительства" предлагает квартиры через систему электронных торгов. Все объекты выставляются уже в готовом виде, как правило, полным объемом предложения и с отделкой "под ключ". Таким образом, у покупателя есть возможность выбора планировочных решений и этажности. Кроме того, клиент ценит надежную схему реализации.