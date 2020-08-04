Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Альберт Альфатович Суниев

Альберт Альфатович Суниев
  • Дата рождения: 17 марта 1980
  • Место рождения: город Казань, Россия
  • Знак зодиака: Рыбы

Альберт Суниев родом из Казани, образование получил на малой родине в Казанском финансово-экономическом университете по специальности "менеджмент".

Сразу после окончания института Суниев занял руководящую должность – в 2002 году его назначили генеральным директором компании «ВолгаКамаМеханизация», что во многом определило его дальнейший путь, связанный со строительством.

В 2004 году Суниев попробовал себя в коммерческой области, став генеральным директором ООО «Лайт», а три года спустя снова обратился к строительству в составе компании ООО «Альтехстрой». Проработав тут до 2011 года, Суниев был приглашен в Москву на нынешнюю должность – генерального директора «Управления экспериментальной застройки микрорайонов».

Альберт Суниев был замечен как успешный управленец еще во время работы в Казани. В 2005 году его наградили медалью «В память 1000-летия Казани». Награду он получил за личный вклад в развитие города.

Сразу после назначения Суниев подтвердил свой высокий статус и уровень профессионализма. В 2015 году он получил нагрудный знак «Почетный строитель России», а также большое число грамот от столичного правительства.

Московский рынок недвижимости ставит новые рекорды

Московский рынок недвижимости ставит новые рекорды
Прошедшее лето поставило новые рекорды на рынке недвижимости по покупательской активности. Людей привлекают низкие ипотечные ставки и предоставляемые застройщиками скидки. О текущей ситуации на рынке рассказал первый заместитель генерального директора по девелопменту компании "Мосинжпроект", гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов" Альберт Суниев.   Август – время покупать  Лето всегда считалось периодом низкой активности в сфере недвижимости, но в этом году тренды поменялись.

Где в Москве появятся новые ТПУ

Где в Москве появятся новые ТПУ
Московские власти планируют реализовать в этом году около десяти проектов строительства транспортно-пересадочных узлов, которые свяжут станции метро со всеми видами наземного общественного транспорта. Об этом на полях Московского урбанфорума заявил первый заместитель генерального директора по девелопменту "Мосинжпроекта" Альберт Суниев. Суммарная площадь строящихся ТПУ составит около полутора миллионов квадратных метров.

Интерес к московской недвижимости продолжает расти

Интерес к московской недвижимости продолжает расти
На столичном рынке недвижимости наблюдается повышенный спрос. Только в мае текущего года в Москве было заключено почти в два раза больше договоров долевого участия (ДДУ), чем за аналогичный период прошлого года. О тенденциях в этой сфере рассказал первый заместитель генерального директора по девелопменту компании "Мосинжпроект", гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов" Альберт Суниев. Москва продолжает оставаться привлекательным рынком для девелоперов и покупателей.

В ближайшее время в Москве появятся более 50 ТПУ

В ближайшее время в Москве появятся более 50 ТПУ
В ближайшем будущем в российской столице появятся 54 транспортно-пересадочных узла. Различные по масштабу ТПУ уже строятся или находятся в стадии проектирования, сообщил глава стройкомплекса города Марат Хуснуллин. Их, по его словам, "уже поставили на ноги". Как рассказал Хуснуллин, основная задача транспортных хабов заключается в обеспечении комфортной и быстрой пересадки с одного вида транспорта на другой.

Новые тренды на рынке недвижимости

Новые тренды на рынке недвижимости
Конец весны – начало лета традиционно не баловали застройщиков и частных продавцов недвижимости в Москве спросом. Однако в последнее время тенденция изменилась. Это, по словам гендиректора "Управления экспериментальной застройки микрорайонов" Альберта Суниева, связано с рядом моментов, в том числе, с экономической ситуацией в стране. И, если раньше наблюдался спад покупательской активности, то сейчас тенденция стала прямо противоположной. Альберт Суниев рассказал, что в апреле 2018 года, в отличие от предыдущих двух лет, уровень спроса вырос на 10%.

Ипотека как драйвер роста московского рынка недвижимости

Ипотека как драйвер роста московского рынка недвижимости
Ипотека остается драйвером роста московского рынка недвижимости. Апрельские новости о введении новых санкций против России и ралли на валютном и финансовом рынках не оказали существенного влияния на этот сегмент экономики. САНКЦИИ И РЫНОК ЖИЛЬЯ Затянувшиеся санкции и недавние валютные колебания не приобрели неожиданный характер для экономики и населения страны в целом, отметил  генеральный директор АО "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" Альберт Суниев, ссылаясь на данные аналитиков компании "Мосреалстрой".

Как меняются цены на московскую недвижимость

Как меняются цены на московскую недвижимость
По итогам первого квартала 2018 года средняя цена на столичное жилье, не учитывая элитный класс, выросла на 3,3% и составила 206,6 тысячи рублей за квадратный метр. О динамике на рынке московской недвижимости рассказал заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект", гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов" Альберт Суниев. По его словам, ценовой показатель связан с плановым повышением цен по мере роста строительной готовности по ряду объектов, на которые есть высокий спрос со стороны покупателей.

Проекты ТПУ на Кожуховской линии метро выставят на торги

Проекты ТПУ на Кожуховской линии метро выставят на торги
В текущем году на торги будут выставлены объекты в составе транспортно-пересадочных узлов "Некрасовка" и "Лухмановская". По их итогам будут определены инвесторы, которые получат право на строительство коммерческих помещений в возводимых ТПУ, рассказал первый заместитель гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев. По его словам, в первую очередь должен быть сдан участок Кожуховской ветки метро от "Некрасовки" до "Косино".

Кожуховская линия метро стала на шаг ближе к открытию

Кожуховская линия метро стала на шаг ближе к открытию
На Кожуховской ветке метро завершен очередной этап строительства. Тоннелепроходческий комплекс связал переходную камеру и станцию "Косино". Как рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин, всего щит "Светлана" проложил 683 метра тоннеля. Как рассказал Хуснуллин, прокладка тоннеля далась метростроевцам нелегко.

Пройдена половина участка Кожуховской линии под фиолетовой веткой

Пройдена половина участка Кожуховской линии под фиолетовой веткой
Пройдено более половины участка тоннеля новой, Кожуховской линии Московского метрополитена под фиолетовой веткой подземки. О ходе работ рассказал глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин. Тоннелепроходческий комплекс с именем "Светлана" проложил уже более 29 метров (21 кольцо) правого перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующей Таганско-Краснопресненской веткой.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения