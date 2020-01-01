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Альберт Альфатович Суниев

Альберт Альфатович Суниев

  • Дата рождения: 17 марта 1980
  • Место рождения: город Казань, Россия
  • Знак зодиака: Рыбы

Альберт Суниев родом из Казани, образование получил на малой родине в Казанском финансово-экономическом университете по специальности "менеджмент".

Сразу после окончания института Суниев занял руководящую должность – в 2002 году его назначили генеральным директором компании «ВолгаКамаМеханизация», что во многом определило его дальнейший путь, связанный со строительством.

В 2004 году Суниев попробовал себя в коммерческой области, став генеральным директором ООО «Лайт», а три года спустя снова обратился к строительству в составе компании ООО «Альтехстрой». Проработав тут до 2011 года, Суниев был приглашен в Москву на нынешнюю должность – генерального директора «Управления экспериментальной застройки микрорайонов».

Альберт Суниев был замечен как успешный управленец еще во время работы в Казани. В 2005 году его наградили медалью «В память 1000-летия Казани». Награду он получил за личный вклад в развитие города.

Сразу после назначения Суниев подтвердил свой высокий статус и уровень профессионализма. В 2015 году он получил нагрудный знак «Почетный строитель России», а также большое число грамот от столичного правительства.

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