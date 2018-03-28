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Новогодние скидки продолжаются

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Альберт Суниев

Альберт Суниев блогер

 Гендиректор «Управления экспериментальной застройки микрорайонов», первый зам генерального директора по девелопменту «Мосинжпроекта». Является почетным строителем России.
Если вы собираетесь покупать квартиру в Москве, то сейчас – самое время. Казалось бы, новогодние праздники со скидками от девелоперов уже давно отгремели, а новых поводов для дисконта, вроде бы, нет. Однако сейчас один из самых подходящих моментов, чтобы заняться приобретением жилья.
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Согласно статистике, за предыдущий месяц цены на жилье в российской столице почти не изменились. Это говорит о том, что действие новогодних и рождественских скидок от застройщиков продолжается.

Если говорить языком сухих цифр, то в среднем по Москве один квадратный метр стал дешевле на 0,1% (по итогам февраля, данные за март будут немного позже). Речь идет о недвижимости в исторических границах города, без учета элит-класса. В абсолютном выражении столичный "квадрат" обходился покупателю чуть дороже 207 тысяч рублей. Но это без учета действующих скидок. А сними реальная цена одного квадратного метра жилья составляла уже 194 тысячи рублей.

Фото: http://uez.ru/

Если же смотреть по классам квартир, то, к примеру, жилье эконом-класса обходилось покупателю почти в 115 тысяч рублей (его цена практически не изменилась). В то же время, комфорт-класс прибавил 0,5% – 175,5 тысячи, а жилье уровня "бизнес" подешевело на 1,7% и стало стоить чуть более 261 тысячи рублей за квадратный метр.

В последний зимний месяц заметно оживился рынок долевого строительства. В феврале в Москве было заключено около 5,2 тысячи сделок по договорам долевого участия. По отношению к январю этот сегмент прибавил 9%, а по сравнению с годом ранее прирост составил 60%. Это говорит о том, что люди не боятся теперь быть дольщиками, видя, как меняется этот сегмент рынка недвижимости, и как многие проблемы остаются в прошлом.

Фото: http://uez.ru/

Стоит отметить, что за месяц общий объем предложения в старых границах Москвы вырос почти на 2% (этому, в том числе, способствовал выход на рынок сразу пяти новых проектов плюс появление дополнительных площадей в 12-и строящихся ЖК). Всего столичные девелоперы предлагают на продажу около 3 миллионов 350 тысяч квадратных метров жилья.

Отмечу, что активно развивается Новая Москва: строятся и реконструируются дороги, метро идет вглубь присоединенных территорий, ширится социальная инфраструктура. Все это вкупе с предлагаемыми ценами привлекает покупателей. Девелоперы на этом фоне предлагают дополнительные площади в популярных локациях. В феврале стало известно о шести проектах, которые реализуются в том числе в районе метро "Саларьево", рядом с Южным Бутово, в Ватутинках и поблизости от Коммунарки.

Фото: stroi.mos.ru

Всего за месяц девелоперы вывели на рынок около 3400 квартир (более половины пришлось на Троицкий и Ново-московский округа). Распределение по классам жилья выглядит следующим образом: комфорт – более 50%, бизнес – 30%, эконом – 10%, элит-класс - около 2%. Всего застройщики предлагают сейчас на продажу в Новой Москве около 673 тысячи "квадратов" (при средней стоимости "квадрата" около 104 тысяч рублей.

Самыми привлекательными для приобретения остаются квартиры в высокой степени готовности. Однако показатель реальных покупок такого жилья составил по итогам февраля примерно 4%. Одновременно происходит рост числа заключенных сделок на уровне котлована. Активность в этом сегменте за месяц выросла почти на 20%.

Фото: stroi.mos.ru

По итогам первого месяца года покупатели, пользуясь скидками от девелоперов, были активны на рынке жилья. А затишье, которое обычно приходится на недели после праздников, в этот раз сместилось на последние дни 2017 года и первую неделю 2018-го. Таким образом, ожидания девелоперов оправдались сполна, а акции и скидки поддержали интерес к покупке квартир в новостройках.

28 марта 2018, 16:44

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