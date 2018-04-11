Как меняются цены на московскую недвижимость

По итогам первого квартала 2018 года средняя цена на столичное жилье, не учитывая элитный класс, выросла на 3,3% и составила 206,6 тысячи рублей за квадратный метр. О динамике на рынке московской недвижимости рассказал заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект", гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов" Альберт Суниев.

По его словам, ценовой показатель связан с плановым повышением цен по мере роста строительной готовности по ряду объектов, на которые есть высокий спрос со стороны покупателей. При этом с учетом предоставляемых застройщиками скидок, реальная стоимость квадратного метра в конце первого квартала этого года составила 193,6 тысячи рублей за "квадрат", опять же, без учета элитного сегмента.

Средний уровень дисконта за прошедшие с конца прошлого года месяцы практически не изменился – 6-7%. При этом скидки могут достигать 19% на основной объем предложения, а также 25-33% – на ограниченный пул.

Что касается распределения средней стоимости квадратного метра жилья по классовому признаку, то, как и ранее, самый бюджетный вариант предлагается в эконом-классе – 114,6 тысячи рублей за квадрат (+0,7% за квартал), отметил Суниев в интервью РИА Новости.

По словам гендиректора "Управления экспериментальной застройки микрорайонов", средняя стоимость квадратного метра в комфорт классе составила 174,6 тысячи рублей, что на 2,1% больше, чем в начале года. А вот бизнес-класс немного просел – 257,1 тысяча рублей за "квадрат" – снижение составляет 0,7%. Что касается элитного класса, то за такое жилье покупатели должны быть готовы выложить 722 тысячи рублей за "квадрат" (-0,2% за квартал).

По итогам месяца, отметил Суниев, цена почти не изменилась. В старых границах столицы средняя стоимость квартиры без учета элитного класса снизилась на 0,4%. "Что касается спроса, то уровень сделок в первом квартале 2018 года превышает показатели 2017 года", – сказал он.





В январе 2018 года было зарегистрировано 4 790 сделок по договорам долевого участия (ДДУ) – это в 2,7 раза больше, чем в первом месяце прошлого года. В феврале этого года зарегистрировано более 5 500 сделок ДДУ – это на 71% выше показателя февраля 2017 года.

По-прежнему главные катализаторы спроса – низкие ипотечные ставки, широкий выбор предложений, в том числе бюджетных, а также праздничные и весенние скидки от застройщиков.

"В целом в течение 2018 года мы прогнозируем сохранение высокого уровня спроса", – сказал Суниев.

Всего за первый квартал 2018 года в старых границах Москвы стартовало около 50 новых корпусов, включая 18 новых объектов. Общий объем предложения – около 5600 лотов. Большая их часть – бизнес-класс (56%), затем идет комфорт – 31%, далее эконом – 11%. Элитная недвижимость занимает всего лишь 2% нового объема на столичном рынке недвижимости, подчеркнул гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов".

Что касается уже готового жилья, то такое предложение занимает на конец первого квартала 2018 года 26% от всего объема предложения. "К периоду ввода объекта в эксплуатацию на реализации остаются в основном неликвидные объемы, на которые застройщики вынуждены предлагать дисконт. Скидки в таких корпусах при текущих рыночных условиях достигают 20-30%", - подчеркнул Суниев.

Он отметил, что в современных условиях покупатели становятся очень избирательными и внимательнее подходят к покупке жилья. Помимо цены они обращают внимание на транспортную доступность, прежде всего, на наличие поблизости станции метро, а также на развитие социальной инфраструктуры. "Кроме того, покупатели смотрят на репутацию застройщика и качество строительства, функциональность планировочных решений, в том числе наличие планировок евро-формата, наличие парковых зон в пешей доступности", – добавил Суниев.





Дополнительные требования предъявляются покупателями при выборе проектов повышенной комфортности. В таких случаях люди заинтересованы в презентабельности фасадных решений и дизайнерском оформлении входных групп.

Кроме того, ряд покупателей останавливают свой выбор на жилье с отделкой, отметил гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов". Преимущество этой опции в том, что стоимость отделки уже включена в ипотеку, кроме того, можно быстро въехать в квартиру, в доме не будет шума от ремонтных работ. "В последнее время помимо отделки "под ключ" стали доступны проекты с предчистовой отделкой, так называемой отделкой "white box".

Такой вариант также позволяет сэкономить время и средства на ремонт, освобождает от "черновых" работ в квартире", – пояснил Суниев.

Активно развивается и рынок недвижимости Новой Москвы. За первый квартал 2018 года на присоединенных территориях было возведено 22 новых корпуса, а совокупный объем на конец квартала составил 718,7 тысяч квадратных метров – 208 корпусов. За три прошлых месяца этот показатель увеличился на 19,3%. Говоря о цене, Суниев отметил повышение средней стоимости "квадрата" по итогам первого квартала – на 1,1% до 104, 2 тысячи рублей.

По предварительным итогам первого квартала 2018 года, объем поглощения нового жилья составил около 36% от общего количества сделок Большой Москвы. В целом это соответствует уровню первого квартала прошлого года.

В целом рынок недвижимости на новых территориях развивается за счет комплексных проектов, по большей части комфорт-класса. "Высокий уровень спроса среди покупателей обусловлен стремительным развитием Новой Москвы в части социальной и транспортной инфраструктуры, а также доступным уровнем цен", - подчеркнул заместитель генерального директора по девелопменту "Мосинжпроекта".