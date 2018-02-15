Федора Смолова жестоко обманули при покупке квартиры за 191 млн

Футболист сборной России и клуба "Краснодар" Федор Смолов пострадал от махинаций экс-депутата Госдумы Ильдара Самиева. Бывший парламентарий продал спортсмену квартиру, находящуюся в залоге у банка.

Форварду предложили приобрести недвижимость площадью 194 квадратных метра в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park в Хамовниках почти за 191 миллион рублей. По данным Следственного комитета России (СКР), договор купли-продажи был заключен с отцом Смолова. О том, что квартира находится в залоге у АКБ "Связь-банк", футболист узнал, когда оформлял жилье на свое имя.

Спортсмен подписал дополнительное соглашение к договору купли-продажи. Продавец обязался расплатиться с банком в течение двух месяцев и снять обременение с квартиры Смолова, но не сделал этого.

В отношении экс-депутата 7 февраля СКР возбудил уголовное дело по части четвертой статьи "Мошенничество в особо крупном размере", сообщает "Коммерсантъ". Самиев находится под арестом. Отмечается, что это не первое подобное дело в отношении экс-депутата.





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