Федора Смолова жестоко обманули при покупке квартиры за 191 млн
Форварду предложили приобрести недвижимость площадью 194 квадратных метра в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park в Хамовниках почти за 191 миллион рублей. По данным Следственного комитета России (СКР), договор купли-продажи был заключен с отцом Смолова. О том, что квартира находится в залоге у АКБ "Связь-банк", футболист узнал, когда оформлял жилье на свое имя.
Спортсмен подписал дополнительное соглашение к договору купли-продажи. Продавец обязался расплатиться с банком в течение двух месяцев и снять обременение с квартиры Смолова, но не сделал этого.
В отношении экс-депутата 7 февраля СКР возбудил уголовное дело по части четвертой статьи "Мошенничество в особо крупном размере", сообщает "Коммерсантъ". Самиев находится под арестом. Отмечается, что это не первое подобное дело в отношении экс-депутата.
Рынок недвижимости как один из самых высокодоходных привлекает все больше аферистов. Как писали Dni.Ru, осенью 2017 года москвич продал чужую квартиру в Арбатском районе. Для совершения сделки злоумышленник использовал поддельные документы. Мужчина реализовал недвижимость почти за 56,4 миллиона рублей. В полицию обратился настоящий владелец жилья.
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один случай произошел зимой прошлого года – престарелая жительница столицы стала
"живым обременением". Сын 80-летней пенсионерки решил продать
квартиру вместе с матерью.
По словам женщины, когда он приватизировал квартиру, убедил ее, что это формальность, а после оформления права собственности забрал документы и ключи. Москвичка узнала об афере от потенциальных покупателей.
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