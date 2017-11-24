Москвич продал чужую квартиру за 56 миллионов

Житель столицы продал чужую квартиру в Арбатском районе. Для совершения сделки злоумышленник использовал поддельные документы.

Согласно предварительной информации, мужчина реализовал квартиру в Староконюшенном переулке почти за 56,4 миллиона рублей. Настоящий владелец жилья сообщил об этом в полицию 22 ноября, пишет "360".

Правоохранители задержали 35-летнего подозреваемого. Ему предъявят обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, передает Life.ru.

Напомним, зимой текущего года пожилая жительница столицы стала "живым обременением". Сын 80-летней пенсионерки решил продать квартиру вместе с матерью.

По словам женщины, когда он приватизировал квартиру, убедил ее, что это формальность, а после оформления права собственности забрал документы и ключи. Москвичка узнала об афере от потенциальных покупателей.

Dni.Ru писали, что рынок недвижимости как один из самых высокодоходных привлекает все больше аферистов. В 2016 году в Ставропольском крае начался судебный процесс над нотариусом, обвиняемой в подделке завещания и незаконном присвоении имущества.

Пять лет назад женщина, узнав о смерти знакомого и вступив в сговор с сообщницей, заверила фиктивное завещание от его имени. А позже попыталась легализовать недвижимость стоимостью 300 миллионов рублей.