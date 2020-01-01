Мошенники и аферисты

Футболист пострадал от аферы экс-депутата Госдумы
Мошенники снимают деньги с банковских карт граждан с помощью карт-клонов и через банки фродоопасных стран
У так называемого расследования Фонда борьбы с коррупцией нет никакого юридического обоснования
Один из потерпевших по делу об убийстве мэра Нефтеюганска назвал ЮКОС воровской и гангстерской компанией
Банкиры выявили способ отмывания денег, связанный с реализацией исполнительных листов
Экс-следователь МВД Павел Карпов считает, что расследование ФБК может быть связано с делом Уильяма Браудера
Полицейские пресекли деятельность злоумышленников, обманывавших людей под видом оказания экстрасенсорных услуг
Финансовые аналитики связывают изменения на рынке криптовалют с деятельностью МММ в Китае
Опальному бизнесмену после нескольких прогулок в следственном изоляторе потребовалась помощь врачей
Бывший помощник губернатора Кировской области в последний момент избежал ареста имущества