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Недвижимость

Столичные власти ускоряют строительство жилья

Фото: GLOBAL LOOK press\Sergey Kovalev
Строительный цикл от начала проектирования объекта до введения его в эксплуатацию в Москве сократится на 549 дней. Это должно произойти уже к осени 2017 года. Как сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, речь идет об уменьшении времени на строительства на треть.
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В настоящее время в столице период от проектирования до регистрации веденного в эксплуатацию объекта составляет 1547 дней, то есть более четырех лет. Весь строительный цикл состоит в среднем из 112 процедур, чуть больше половины из них – 66 – федеральные, остальные – региональные.

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Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу провести оптимизацию этих процедур. И у столичных чиновников, заверил Сергей Левкин, есть понимание того, как это сделать. По словам главы столичного департамента градостроительной политики, стоит задача сократить число процедур до 68-и. "В их числе будут федеральные и региональные, – сказал он. – Это позволит сократить на 549 дней градостроительный цикл, то есть до 998".

В результате оптимизации период от начала проектирования до регистрации объекта будет сокращен до 2,7 года. По словам Сергея Левкина, столичные власти рассчитывают внести все необходимые изменения в течение трех-четырех месяцев. В некоторых случаях может потребоваться до полугода. "Это существенно повлияет на качество жизни москвичей, которые видят, как проходят стройки в Москве, сколько они длятся, – уверен он. – Это вопрос комфорта жителей столицы".

Стоит отметить, что ряд государственных услуг и функции уже регламентированы и переведены в электронный вид, что уже приносит свои плоды. После завершения оптимизации столичным застройщикам должно стать еще легче осуществлять свою работу. Главная задача – создание условий для выполнения всех процедур максимально прозрачно и в минимальные сроки.

Всего, рассказал Сергей Левкин, оптимизация ведется по пяти направлениям: проведение инженерных изысканий, перенос процедур на стадию предпроектной подготовки (в основном, связанных с технологическим присоединением), объединение таких процедур, установление сокращенных сроков прохождения некоторых из них, регулирование сроков. То есть, некоторые процедуры будут переносить на более ранние стадии строительства, а некоторые будут объединены. 

Сергей Левкин. Фото: dgp.mos.ru

По данным департамента градостроительной политики города, сейчас в Москве в стадии строительства находятся около 7,5 тысячи объектов. В их числе около 1,5 тысячи, которые не относятся к индивидуальному жилищному строительствуна территории Новой Москвы.

"При таком объеме стройки и сложности в части инженерных сетей очень важно, чтобы все, связанное с процедурностью, было максимально прозрачно, оптимизировано и с минимальными сроками", – сказал глава ведомства, добавив, что Москва является сложным мегаполисом с точки зрения насыщенности инженерной инфраструктуры.

Напомним, в начале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. К середине лета 2017 года должен быть определен список домов, подпадающих под снос. По предварительным подсчетам, объем реновации должен составить около 25 миллионов квадратных метров жилья. В списке сносимых домов попали около 4,5 тысячи строений. В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации в столице. 20 апреля он был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.

Автор: Денис Попов7 июня 2017, 15:14

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