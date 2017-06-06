Программа реновации стала намного лучше предыдущей

Новая программа сноса ветхого жилья в столице отвечает требованиям жителей Москвы и проработана лучше, чем первая. Она реализовывалась в течение последних 20 лет.

Первая программа сноса ветхих жилых пятиэтажек в столице началась в 1999 году. В нее вошли 1722 хрущевки общей площадью 6,3 миллиона квадратных метров.

"В первой программе не было никаких преференций для граждан, никто не интересовался их мнением... Тем более не было никаких вариантов выхода из этой программы, не было гарантии переселения в тот же район проживания, не было гарантии качества отделки, не было социальной гарантии по поддержке при переселении. Новая программа в значительной степени отвечает на современные требования москвичей, защищает их", – заверил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, условия первой программы сноса не предполагали возможности жителей определять судьбу дома. Теперь же решение о включении дома в программу реновации будет приниматься, если не менее двух третей собственников, а также нанимателей квартир по договору соцнайма согласны на это.

Чиновник подчеркнул, что профильный комитет Госдумы 6 июня поддеражл поправки к законопроекту о реновации жилфонда Москвы и рекомендовал принять соответствующий документ во втором чтении. "В самом проекте федерального закона были учтены основные проблемы, основные вопросы, которые интересовали граждан, которые задавали эти вопросы, выражая свою обеспокоенность. В результате новая программа реновации будет значительно лучше чем та программа, которая реализовалась в последние 20 лет. Собственно, не придумывали ничего нового. Взяли действующую программу. Собственно пошли на то, чтобы пообещать гражданам, что это программа будет продолжена, и будут в нее включаться новые дома, которые не попали в первые, на транш, в первую программу реновации", – отметил столичный градоначальник.

Он напомнил, что в первой программе, которая реализуется порядка 20 лет, не было включено преференций для граждан. "Никто не интересовался их мнением, никто не голосовал, никто не опрашивал, никаких двух третей вообще не было. Приняли список домов. Все остальные свободны. Тем более не было никаких вариантов выхода из этой программы", – пояснил мэр.

"Что касается архитектурных, градостроительных решений. Основные постулаты записаны в региональном и проекте федерального закона. Сегодня мы подключили лучших архитекторов и России, и международных тоже привлекаем для того, чтобы создать комфортные хорошие красивые современные районы", – заключил Собянин.

Главные отличия первой программы сноса пятиэтажек "сносимых серий" от будущей программы реновации

Первая программа/сносимые серии Программа реновации 1. Только пятиэтажки сносимых серий (более 1700 домов). Все пятиэтажки, которые находятся в плохом техническом состоянии (предварительно – более 4,5 тысяч). 2. Список домов был определен Правительством Москвы, исходя из градо­строительного и экономического обоснования. Мнение жителей не учитывалось. Решение о сносе и расселении принимают равноправные партнеры: городские власти и жители конкретных домов (правило "двух ключей"). Правительство принимает решение, имеются либо объективные причины и возможности для сноса (плохое техническое состояние дома, наличие финансовых ресурсов и т.п.). Жители – принимают решение об участии или неучастии в программе реновации. Решение принимается 2/3 голосов. 3. От участия в программе сноса нельзя отказаться. На любой стадии формирования и реализации программы реновации (до заключения первого договора мены старой квартиры на новую) собственники и наниматели квартир вправе провести общее собрание и принять решение об исключении своего дома из программы. 7. Переселение в своем или смежном районе. Переселение только в своем районе. По факту, с учетом волнового переселения в большинстве случаев новые квартиры будут предоставляться в том же квартале, в шаговой доступности от старых домов. 8. Исключение. ЦАО, Зеленоград – переселение в пределах округа. ЦАО – переселение только в своем районе. Зеленоград – в пределах округа. 11. В программу не входят бывшие общежития. Бывшие общежития могут войти в программу при условии, если жители на общем собрании примут такое решение. 14. Отсутствие единых требований к строительству новых домов и благоустройству кварталов застройки. Облик кварталов реновации определялся проектами планировки, которые могли быть как удачными, так и не очень. Закон гарантирует право жителей, переселяемых в рамках программы реновации, на создание комфортной городской среды и высокое качество домов-новостроек. В этих целях Правительство Москвы утвердит единые требования: • к формированию полноценной сети улиц и дорог, а также к организации парковочного пространства; • к формированию тротуаров, обеспечивающих комфортное передвижение пешеходов, включая маломобильных граждан; • к организации дворовых и внутриквартальных озелененных территорий с установкой детских и спортивных площадок и площадок для отдыха; • к обеспечению жителей объектами социальной инфраструктуры в шаговой доступности. Основные требования к домам, возводимым в рамках программы реновации, будут включать: • строительство из монолита и современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью; • вариативность планировки квартир и возможность проведения перепланировки; • остекление балконов и лоджий, наличие специальных корзин для установки кондиционера; • размещение входов в жилую часть преимущественно со стороны двора, а в помещения общественного назначения – только со стороны улицы; • минимизированный перепад между уровнем входа в подъезд и уровнем пола входного вестибюля, единый уровень пола вестибюля и лифтовых холлов, что обеспечит доступность дома для маломобильных групп населения. 15. Высотность новой застройки не регулируется (по факту строили до 34 этажей). Застройка средней этажности от 6 до 14этажей.



