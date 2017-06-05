Собянин предсказал падение цен на жилье после реновации

Столичный градоначальник Сергей Собянин предсказал падение цен на жилье после реализации программы реновации. Мэр Москвы заявил, что городу катастрофически не хватает новых квартир.

"При реновации будут строиться дополнительные квадратные метры, которые на 90% покупают москвичи", – заявил он. Городские власти ожидают, что реновация позволит улучшить инфраструктуру в районах города, передает сайт "Комсомольская правда".

