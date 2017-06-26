В Москве сносят ДК имени Серафимовича

Столичные власти начали снос Дома культуры имени Серафимовича, расположенного Среднем Тишинском переулке. На месте здания, построенного еще в 1929 году, возведут многоэтажный жилой комплекс.
Демонтаж постройки проводит "дочка" "Донстроя" – компания "Талкалегпром", передает газета "Известия". Объект не находился в списке культурного наследия.
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