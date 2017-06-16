Москвичам помогут увеличить жилплощадь в рамках реновации

Участники программы реновации устаревшего жилого фонда в столице смогут за дополнительную плату приобрести квартиры с увеличенным количеством комнат. Об этом заявил глава московского стройкомплекса Марат Хуснуллин.

По его словам, механизм доплаты планируется разработать уже в ближайшее время. "В течение месяца мы разработаем механизм доплаты для тех жителей, которые захотят в рамках программы реновации докупить дополнительные квадратные метры. Люди буду понимать, как и сколько можно заплатить, за новую комнату", – сказал Хуснуллин в интервью каналу НТВ.

В то же время он напомнил, что программа реновации гарантирует москвичам переселение в квартиру с тем же количеством комнат. Однако общая площадь жилого помещения вырастет за счет увеличившейся кухни, прихожей и санузла.

Кроме того, руководитель столичного стройкомплекса сообщил о переговорах мэрии Москвы со Сбербанком о льготной ипотеке для желающих улучшить жилищные условия в рамках программы. По его словам, процентная ставка для переселенцев может составить 8-8,5%, что существенно ниже нынешних рыночных ипотечных ставок.





Напомним, 14 июня Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект о реновации устаревшего жилого фонда в Москве. Перед окончательным принятием поправок, положения документа прошли широкое обсуждение с участием депутатов Госдумы, столичных властей, а также собственников квартир в домах, подпадающих под действие программы.

Согласно проекту реновации, в программу расселения войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам в период с 1957 по 1968 годы. В соответствии с документом, при переселении владельцам сносимых домов будет предоставляться равнозначное или равноценное жилье. Это понятие предусматривает "благоустроенное помещение, жилая и общая площадь которого не меньше общей площади освобождаемой квартиры, с таким же количеством комнат и стоимостью в среднем на 35% дороже, чем цена освобождаемой квартиры".

При желании собственник жилья в сносимом доме может получить денежную компенсацию, а не новую квартиру. Кроме того, владельцы вошедших в программу пятиэтажек освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, а жителям коммуналок взамен их комнат будут предоставляться отдельные квартиры.





Закон о реновации гарантирует переселенцам создание комфортной городской среды, а также хорошее качество новых домов, высота которых в большинстве своем не будет превышать 6-14 этажей. Утверждаются единые требования к формированию улиц и дорожной сети, а также к организации парковочного пространства, общая площадь которого вырастет в два раза.



Напомним, в феврале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все морально и физически устаревшие хрущевки в столице, а на их месте построить новое комфортное жилье. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей. Все затраты на программу город возьмет на себя.