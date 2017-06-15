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Недвижимость

"Лужники" заиграли новыми цветами

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Большая спортивная арена теперь имеет три варианта архитектурной подсветки. Она была установлена в рамках реконструкции стадиона. Одновременно завершилась работа по реставрации исторических фонтанов на центральной площади олимпийского комплекса. Всего было восстановлено и приведено в порядок восемь чаш, проведена замена оборудования.
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Большая спортивная арена "Лужники" после завершения масштабной реконструкции получила новую архитектурную подсветку. Как рассказал глава градостроительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин, она будет работать в трех режимах.

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"Праздничную подсветку будут включать во время проведения крупных мероприятий. Второй вариант освещения будет использоваться для менее масштабных спортивных и культурных мероприятий. У стадиона есть и обычное ночное освещение, когда мероприятия не проводятся", – сообщил он.

По словам столичного чиновника, задача архитекторов заключалась том, чтобы подчеркнуть исторический облик арены и вписать его в ночную панораму города. После завершения работ у стадиона подсвечиваются исторический фасад, крыша и колонны – все это вкупе подчеркивает глубину сооружения.

"В ночное время "Лужники" хорошо вписываются в общий вид столицы: город за стадионом освещается преимущественно теплым светом, такой же выбран и для подсветки объекта".

По словам Марата Хуснуллина, украшением стадиона "Лужники" стал медиа-экран площадью 40 тысяч квадратных метров. Во время спортивных соревнований на него можно выводить различную информацию, в том числе видео.

Одновременно с работами на стадионе, на территории спорткомплекса велась реконструкция исторических фонтанов, расположенных к главному входу арены. Все восемь чаш фонтанов восстановлены с максимальной точностью. Так, по словам руководителя градостроительного комплекса, в ходе облицовки был использован оригинальный капустинский гранит. "Этот же материал применялся при строительстве фонтанов в 1956 году", – рассказал столичный чиновник.

Одновременно с восстановлением облика фонтанов, по его словам, шли и работы по модернизации технической начинки. Как рассказал Марат Хуснуллин, оснащение фонтанов полностью заменили на новое "Насосы и прочие элементы отвечают всем современным требованиям и стандартам", – подчеркнул глава стройкомплекса города.

Особо он отметил тот факт, что обновленные фонтаны теперь оснащены подсветкой, что позволяет им эффектно выглядеть в темное время суток. Кроме самих фонтанов, облагородили и прилегающую к ним территорию. Вокруг каждой из восьми чаш разбит розарий из примерно шести тысяч кустов, которые были высажены весной этого года.  Комплексное благоустройство всего спортивного комплекса "Лужники" планируется завершить до конца 2017 года.

15 июня 2017, 17:35

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