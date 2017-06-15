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Недвижимость

Какой будет Новая Москва через 20 лет

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы
В этом году исполняется пять лет с момента самого масштабного расширения территории Москвы за всю ее историю, когда к столице были присоединены 148 тысяч гектаров земли на юго-западном направлении. Как спустя эти годы развивается Новая Москва, что уже сделано и что еще предстоит реализовать? Об этом на пресс-конференции "Пять лет новым территориям столицы: итоги и перспективы" рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.
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По его словам, стратегическая цель проекта – создание комфортной среды для жизни горожан. "Реализация столь масштабной программы невозможна без тщательной проработки документов территориального планирования, утверждения генерального плана и других жизненно важных для развития мегаполиса документов", – сказал Жидкин.

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Стоит отметить, что Генплан развития Москвы был принят Мосгордумой в марте 2017 года. В этом же месяце были утверждены правила землепользования и застройки города. Жидкин подчеркнул, что в процессе работы над территориальным планированием Новой Москвы, вся ее территория была разбита на 80-85 участков по 1,5-2 тысячи гектара каждый. "Больше половины этих территорий уже проработаны, прошли публичные слушания,  согласованы с населением. Мы учитывали все замечания людей", – сообщил журналистам столичный чиновник.

Итоги "пятилетки"

Говоря о результатах пятилетнего существования Новой Москвы, Жидкин подчеркнул, что за это время была проведена колоссальная работа по развитию этой территории, созданию удобных и комфортных условий для проживания горожан. Так, было возведено восемь миллионов квадратных метров жилья. "Все это обеспечено детскими площадками, спортивными объектами, велодорожками и пешеходной инфраструктурой", – заметил глава департамента новых территорий.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Кроме того, введены в строй четыре магистральные дороги, две станции метро, пять крупных парков, 47 социальных объектов, среди которых 10 школ, 30 детских садов, а также семь медицинских учреждений. По словам Жидкина, новые объекты полностью отвечают всем современным стандартам. Также жители присоединенных территорий могут воспользоваться четырьмя многофункциональными центрами предоставления государственных услуг.

Немаловажное значение для развития Новой Москвы имеет туристическая привлекательность присоединенных территорий. "Мы ремонтируем исторические объекты, проводим комплексные реставрационные работы", – отметил Жидкин.

Большое внимание уделяется также созданию рабочих мест на территории Новой Москвы. В этих целях на территориях Троицкого и Новомосковского административных округов возведено уже около трех миллионов "квадратов" нежилой недвижимости.

"Участвует и город, и бизнес, в том числе крупные риэлторские компании", – подчеркнул столичный чиновник.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Вместе со строительством нежилой недвижимости планомерно увеличивается и количество рабочих мест. К примеру, в 2012 году в поселении Московский было 24,5 тысячи рабочих мест. В 2017 году их количество выросло почти в два раза – до 41,1 тысячи. В другом крупном населенном пункте Новой Москвы – Троицке – было всего лишь 8,1 тысячи рабочих мест. Сейчас их практически 17 тысяч.

Впечатляет рост мест приложений труда и в поселении Марушкинское: с 2,1 тысячи в 2012 году до 11,8 в 2017. Хорошие темпы показали также поселения Внуковское (с 1,2 до 6,8), Мосрентген (с 5,2 до 9,9) и другие части присоединенных территорий.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

"Всего в 2012 году здесь было 84,4 тысячи рабочих мест, в 2017 году – 185 тысяч. За пять лет нам удалось создать 100 тысяч новых рабочих мест, которые являются драйверами развития Новой Москвы", – сказал Жидкин.

Что касается структуры занятости, то он отметил, что большая часть новых мест приложения труда – это сфера торговли, что вполне естественно для развивающихся районов. 20 тысяч мест – в строительном комплексе, остальные 40 делят между собой образование, логистика, медицина, производство и другие сферы.

"В результате сложилась ситуация, при которой 63% жителей Новой Москвы работают на ее территории", – сказал он.

Не меньшее внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры присоединенных территорий. "Строятся как радиальные, так и поперечные путепроводы, которые позволят перемещаться между населенными пунктами Новой Москвы не выезжая на МКАД", – отметил столичный чиновник. По его словам, в настоящий момент возводятся более 62 километров новых дорог. Всего же до 2020 года планируется построить 200 километров магистральных путей.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Жидкин отметил, что всего с начала 2012 года в развитие новых столичных территорий было вложено порядка 750 миллиардов рублей. Из них 150 миллиардов – деньги городского бюджета, а остальные 600 – средства инвесторов. При этом глава Департамента развития новых территорий подчеркнул, что до 2035 года на развитие Троицкого и Новомосковского административных округов будет направлена колоссальная сумма – около 7,5 триллионов рублей.

Город будущего

А тратить такие огромные средства есть на что. Так, в планах столичных властей построить 175 километров трамвайных линий, более 700 километров новых дорог, а также реконструировать 453,2 километра старых автомобильных трасс.

Кроме того, в дополнение к уже имеющимся на этой территории станциям метро "Румянцево" и Саларьево" будут построены почти три десятка новых станций – всего 65 километров линий подземки. "Что касается метро, то оно придет в Коммунарку, где будет конечная станция "Столбово". Мы также прорабатываем с департаментом транспорта продление ветки до Внуково, но пока только прорабатываем", – отметил Жидкин.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

"Также рассматривалась возможность продления линии метро до Троицка", – добавил он.

Также будут построены 89,8 миллиона квадратных метров жилья и 63,9 миллиона "квадратов" коммерческой недвижимости. Всего по планам на территории Новой Москвы будут проживать около полутора миллионов человек, которые будут обеспечены миллионом рабочих мест. "Это поможет увеличить сумму налогов с этих территорий с 30 до более чем 300 миллиардов в бюджет города и муниципальных образований к 2035 году", – указал Жидкин.

"Мы создали рабочую группу и регулярно обсуждаем вопрос создания новых рабочих мест с девелоперами", – подчеркнул столичный чиновник.

Помимо этого, к 2035 году на присоединенных территориях появятся 125 новых объектов здравоохранения, 700 спортивных объектов, а также 170 школ и 320 детских садов. "Мы с каждым годом увеличиваем объемы строительства социальных объектов, дорог, парков", – сказал Жидкин.

Напомним, проект Новой Москвы был презентован в июле 2011 года. Официальное расширение территории города в юго-западном направлении произошло 1 июля 2012 года. Это увеличило площадь столицы в 2,4 раза.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Автор: Иван Поляков15 июня 2017, 13:37

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