Столичное электродепо "Руднево" достроят в 2018 году

Новое электродепо, где будут обслуживаться поезда строящейся Кожуховской линии, сможет принимать на ночной отстой 31 состав по восемь вагонов каждый. Об этом сообщил глава градостроительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, в новых депо будут не только все возможности для ремонта подвижного состава, но и условия для комфортного отдыха локомотивных бригад.



"У людей, которые работают на таком сложном производстве, должна быть возможность отдохнуть и восстановить силы, - подчеркнул столичный чиновник. – Помимо комнат отдыха в депо строятся душевые, раздевалки, столовые, медицинские кабинеты, комнаты психологической разгрузки и спортивные залы".

Марат Хуснуллин рассказал, что общая площадь электродепо составляет 20,7 гектара. Объект начали строить в 2014 году, а завершить работы планируется в 2018-м, перед запуском движения по Кожуховской линии. "В настоящее время завершается строительство основных конструкций административно-бытового корпуса", – уточнил руководитель градостроительного комплекса города.

Он уточнил, что с открытием движения по Кожуховской линии тысячи жителей Москвы получат возможность быстро и комфортом добираться до нужного места. "Благодаря этой ветке мы интегрируем в общую сеть метро те районы, которые сегодня не имеют станций в шаговой доступности, – сказал Хуснуллин. – Например, Некрасовку, где сегодня активно ведется комплексное развитие жилых районов".