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Недвижимость

В какие дома переедут жители хрущевок

Фото: stroi.mos.ru
Новые дома, квартиры в которых получат жители сносимых пятиэтажек, будут отвечать самым современным требованиям. Для строительства решено использовать монолитный железобетон и сборные панели, обшитые утеплителем и облицованные красочными материалами.
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Кварталы, которые заменят серые разваливающиеся хрущевки, заиграют красками и порадуют москвичей. Кроме того, по программе реновации решено не возводить устремленные за облака небоскребы: новые дома будут невысокие, переменной  этажности, от 6 до 14 этажей, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин во время посещения одного из московских заводов строительного холдинга "Группа ЛСР".

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В квартирах, которые получат жители московских пятиэтажек, обязательно будут счетчики и домофоны, а в подъездах – камеры видеонаблюдения и системы дымоудаления. Жильцы смогут насладиться комфортом и получить эстетическое наслаждение. К примеру, на фасадах предусмотрят места для кондиционеров, устройства не будут портить внешний вид дома.

Жильцы получат право делать перепланировку без муторного согласования и сбора десятков документов. Лестниц перед подъездом не будет, люди смогут заходить с уровня земли. Дверные проемы расширят так, чтобы было удобно инвалидам и родителям с колясками.

Стандарт комфорт-класса, по которому построят дома по программе  реновации, предусматривает места для машин у дома: не только во дворе, но и под ним. Во дворах построят детские и спортивные площадки, установят скамейки и беседки, разобьют небольшие парки. На первых этажах домов обязательно будут небольшие магазинчики, кафе, аптеки, парикмахерские, аптеки, сервисные службы шаговой доступности.  

Сергей Левкин. Фото: Алексей Терентьев

В Москве похожие микрорайоны строят с 2015 года. Сегодня материалы для их строительства изготавливают девять крупнейших домостроительных комбинатов, специально модернизированных для работы по стандартам, утвержденным мэром столицы Сергеем Собяниным.

Производственных мощностей столичных комбинатов достаточно для нужд программы реновации жилья, заверил Сергей Левкин. Если потребуется, их можно будет увеличить. "Суммарная мощность девяти ДСК, работающих в Москве, составляет более двух миллионов квадратных метров жилья в год. Поскольку по программе реновации большая часть жилья будет монолитной, то этих мощностей по производству панелей городу вполне хватит", – сказал руководитель департамента.

В свою очередь, управляющий заводом Владимир Кузнецов рассказал, что его предприятие работает исключительно по индивидуальным проектам. Оно будет задействовано в производстве материалов для строительства домов по программе реновации.

Владимир Кузнецов. Фото: Алексей Терентьев

"Дом представляет из себя сборный конструктор, применяя магнитную оснастку  мы формируем требуемую геометрию. Наши дома – сплав монолитного и панельного строительства", – сказал Кузнецов и отметил короткие сроки возведения как главный плюс такой технологии. На   основные несущие конструкции многоэтажного дома строители тратят не более трех с половиной месяцев.

В начале 2017 года президент Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным порекомендовал снести все хрущевки в столице  и возвести на их месте  новое жилье. 20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве, второе чтение документа пройдет 9 июня. Сейчас заканчивается прием поправок, которые  будут в полной мере учитывать интересы граждан.

Фото: lsrgroup.ru

Голосование по включению ветхих домов в проект программы реновации жилья проходит на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы" до 15 июня.

Мэр Москвы Сергей Собянин 18 мая подписал закон "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве".


Автор: Александр Комаров1 июня 2017, 13:59

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