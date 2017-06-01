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Недвижимость

Какой будет плотность и этажность районов реновации

Фото: stroi.mos.ru
Реновация московских районов пятиэтажек позволит создать совершенно новую среду с большим количеством парковок, социальной и деловой инфраструктурой. Вместе с тем это не приведет к резкому увеличению числа жителей в этих районах. Об этом рассказал журналистам глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

Продолжение: В какие дома переедут жители хрущевок
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Он отметил, что за 20 лет первого этапа сноса хрущевок московские власти переселили в новые дома более 200 тысяч человек. "Программа реновации первых сносимых серий была поддержана жителями на 98%", – подчеркнул Хуснуллин.

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По его словам, если оставшиеся в столице дома первого периода индустриального домостроения не сносить, то через 15 лет они массово будут попадать в категорию аварийности. Это значительно усложнит как жизнь собственников жилых помещений в этих зданиях, а также задачу столичной мэрии по расселению людей.

Кроме того, подчеркнул Хуснуллин, актуален вопрос износа инженерных сетей в застроенных хрущевками районах. "Все эти коммуникации вокруг пятиэтажек сгнили. И эта проблема гораздо серьезнее, чем старые дома", – отметил руководитель московского стройкомплекса. При этом он подчеркнул, что власти города уже готовят новые стандарты для инженерных сетей в районах реновации.

"Это огромный объем работы", – сказал Хуснуллин.

Фото: stroi.mos.ru

Вместе с тем столичный чиновник уверен, что несмотря на скептицизм небольшой части москвичей в отношении программы реновации, большая часть жителей ее поддерживают. "Проголосовало уже 44% квартир, из них 90% высказались в пользу реализации программы", – привел данные Хуснуллин. По его словам, это хороший показатель грамотности москвичей, которые не протестуют против программы, но задают актуальные вопросы о том, когда их переселят, что ждет тех, кто взял квартиру в хрущевке в ипотеку, а также интересуются другими аспектами программы.

Говоря о планировке новых кварталов на месте хрущевок, Хуснуллин затронул такую важную тему, как ситуация с парковочными местами. Руководитель столичного стройкомплекса отметил, что был проведен примерный расчет будущих кварталов, который показал, что машино-мест станет больше в два раза в плоскостном исполнении.

"При плотности застройки около 20 тысяч квадратных метров на гектар и грамотном планировании территории, в новых кварталах появится достаточно мест и под парковки, и под социальные объекты", – подчеркнул Хуснуллин.

По его словам, дома в новых кварталах будут построены по международным стандартам. "Раньше при микрорайонной планировке у нас был дом, а вокруг него подъездные пути. Сейчас мы делаем дома буквой "П" или каре, внутри двор без машин, а к домам будут построены подъездные дороги, которые днем будут обеспечивать пропускную функцию района, а вечером это будет место для отстоя машин", – сказал столичный чиновник.

Марат Хуснуллин. Фото: wikipedia.org

Немаловажный вопрос также в обеспеченности новых районов транспортной инфраструктурой. Помимо уже имеющейся дорожной сети и станций метрополитена, огромную пользу для жителей районов реновации, да и для всего города в целом, принесет строящийся сейчас Третий пересадочный контур подземки – фактически Вторая кольцевая линия. "Она обеспечит лучшую проницаемость районов, их связь. Это мегапроект", – сказал Хуснуллин.

Он отметил, что город уже объявил пять конкурсов на проекты архитектурной застройки. Хуснуллин заверил, что участвовать в них будут крупнейшие иностранные архитекторы с мировым именем, которые в скором времени прибудут в Москву. "Это будет совершенно новая среда, парковочные пространства, дворы без машин, детские площадки", – сказал он.

Вместе с тем Хуснуллин подчеркнул, что в процессе реновации старых районов будут по максимуму сохранены зеленые насаждения, а также высажены крупномерные деревья.

Что касается этажности зданий в кварталах, то глава столичного стройкомплекса отметил, что в большинстве случаев они будут не выше 10-12 или 14-16 этажей. В то же время, подчеркнул он, высота зданий каждого квартала будет выбираться исходя из его индивидуальных особенностей. "Есть места, где площадки при условии гарантий перселения жителей в пределах того же района вынуждают делать дома выше", – сообщил он, отметив при этом, что может быть и так, что жителей пятиэтажек переселят в новые 5-6-этажные дома.

В целом, заверил Хуснуллин, базовая планка застройки – это 25 тысяч квадратных метров недвижимости на гектар.

Фото: vk.com/pik_luga

Хуснуллин опроверг опасения, что в результате реновации сильно увеличится количество жителей районов. По его словам, переселенцам будут даваться квартиры в целом на 30% по площади больше старого жилья. "Дома увеличатся за счет того, что увеличится площадь самих квартир, недвижимости будет больше, но это увеличение не пропорционально увеличению количества жителей", – подчеркнул руководитель стройкомплекса Москвы.

Как отметил столичный чиновник, людей в районах реновации добавится незначительно, произойдет лишь их перераспределение внутри города.

Вместе с тем, сказал Хуснуллин, власти Москвы прорабатывают возможность запуска программы льготной ипотеки или рассрочки для переселенцев, которые желают улучшить свои жилищные условия в рамках программы реновации. "Безусловно, мы прорабатываем возможности льготной ипотеки или даже рассрочки платежей для тех жителей, которые в ходе программы реновации захотят докупить дополнительную комнату", – сообщил столичный чиновник.

Вместе с тем он отметил, что механизм только прорабатывается, и говорить о конкретных предложениях еще рано. "Еще не принят закон, не определен окончательный список домов, попадающих в программу. Конкретика по ипотеке и льготным программам будет позже", – подчеркнул Хуснуллин.

Фото: stroi.mos.ru

Еще один немаловажный момент: кто будет осуществлять снос пятиэтажек и строительство новых кварталов. По словам руководителя стройкомплекса Москвы, программа реновации будут осуществляться за счет города. "Мы сегодня никаких переговоров о том, что застройщики будут участвовать в программе реновации, не ведем", – подчеркнул он.

Хуснуллин добавил, что привлечение частных инвесторов может привести к увеличению этажности и плотности населения в возводимых кварталах.

Вместе с тем он подчеркнул, что частные девелоперы, имеющие производственные мощности, могут принять участие в программе реновации, но исключительно в качестве подрядчиков. "По опыту предыдущей программы переселения, из 26 инвестиционных контрактов 20 город вынужден был взять на себя, так как девелоперы не справились со своими обязательствами", – сказал Хуснуллин.

Напомним, в феврале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все морально и физически устаревшие хрущевки в столице, а на их месте построить новое комфортное жилье. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей.

Изображение: Dni.Ru

Автор: Иван Поляков1 июня 2017, 11:10

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