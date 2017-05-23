Стивен Сигал переезжает на Дальний Восток

Звезда Голливуда и гражданин России Стивен Сигал снимется в реалити-шоу телеканала "Россия-1". В нем известный актер будет получать дальневосточный гектар.

Стивен Сигал поделился планами относительно земельного участка. Актер хочет построить на своем гектаре многофункциональный комплекс, чтобы молодые спортсмены могли приезжать к нему на мастер-классы.

"Телезрителям подробно расскажут о всех этапах, которые пройдет Стивен Сигал, – от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность", – цитирует представителя администрации Приморского края URA.RU. Задача нового телешоу – популяризация закона "О дальневосточном гектаре". Когда начнутся съемки, пока не известно.

Напомним, что федеральный закон "О дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. С 1 февраля 2017 года любой россиянин может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, включая Приморье.

Стивен Сигал о запрете въезда на Украину: "Кроме черного пояса у меня теперь есть еще и черный список" pic.twitter.com/UWjOIxSpfa — ★Нефритовый���� (@zapvv) 6 мая 2017 г.

Как писали Dni.Ru, американский актер Стивен Сигал получил российское гражданство 25 ноября 2016 года – глава государства Владимир Путин лично вручил ему паспорт. Артист сразу нашел работу в Москве: с декабря по январь снимался в рекламном цикле "Гопники" для компании "МегаФон". Позже он заявил, что постоянно жить в России не намерен.

Недавно Сигалу запретили въезд на территорию Украины. Голливудская звезда с юмором отнеслась к этому решению.