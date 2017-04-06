Хованскую раскритиковали за позицию по сносу хрущевок

Законопроект о реновации ветхого жилья в Москве нуждается в серьезной доработке, заявила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская на расширенном заседании Совета палаты с участием мэра Москвы Сергея Собянина и членов столичного правительства. Москвичи в соцсетях назвали критику Хованской в отношении программы переселения москвичей из хрущевок неадекватной.

Глава комитета Госдумы, представляющая "Справедливую Россию" обратила внимание на то, что равноценность и равнозначность жилья – это не одно и тоже. "Я в свое время предложила понятие равнозначности – оно применялось только и исключительно для нанимателей, для собственника существует термин – равноценное жилое помещение".

Очевидно, что Галина Хованская вместо аргументов играет терминами: "равнозначность" и "равноценность". Ключевое словосочетание "я в свое время предложила". Ничто не мешало депутату с двадцатилетним стажем вывести понятия на законодательный уровень.

Правительство четко сказало: "Площадь новой квартиры будет не меньше той, что была в старой, более того, общая площадь увеличиться примерно на 20–30% за счет новых нормативов по нежилым помещениям – санузел, кухня. Количество комнат уменьшено не будет". Сегодня расселяют 8 тысяч домов – 25 миллионов квадратных метров для чего построят в три раза больше жилплощади – 70-80 миллионов квадратных метров.

Ценность квартиры одинакова, как для собственника, так и для нанимателя. Тем более, что для нанимателя, принявшего участие в программе, предоставляется возможность сразу и быстро оформить квартиру в собственность. Более того, для переезжающих действует программа ипотеки на весьма выгодных условиях. Московские власти пообещали – расселение по новой программе позволит обеспечить бывших жителей пятиэтажек качественным жильем с гораздо более высокой рыночной стоимостью.





Выступая на Совете Думы Хованская утверждала, что термин "реновация жилищного фонда" не употребляется в законодательстве. "Он употребляется только в стратегии развития ЖКХ до 2020 года и касается только и исключительно аварийного жилищного фонда, поэтому здесь этому термину дать определение необходимо, иначе это может привести к расширительному толкованию и неопределенности правовых последствий", – указала депутат.

И снова Хованская играет терминами. В толковом словаре слово "реновация" объясняется так: "процесс обновления, замещения выбывающих в результате физического и морального износа элементов основных производственных фондов новыми". Власти города и хотят, чтобы москвичи жили не в аварийных пятиэтажках, а имели достойное жилье. Новые дома и кварталы будут создаваться по современным стандартам благоустройства: парки, центры отдыха, спортивная и культурная инфраструктура.

Депутат, вступая перед мэром Москвы и своими коллегами позволила себе и припугнуть судом тех, кто не "причешет" документ так, как этого хочет она. "Законопроект нуждается в серьезнейшей доработке, иначе нам предстоит встретиться в суде", – сказала Галина Хованская. Спикер Думы Вячеслав Володин четко ответил ей, что дожидаться, пока пятиэтажки начнут рушиться из-за юридических проволочек, нельзя: "Мы как раз и предлагаем работу и проведение по этому вопросу парламентских слушаний, предлагаем более активно подключить к этой работе".

Кстати, к этой работе будут подключены и сами жители сносимых пятиэтажек. В апреле в Москве стартует опрос горожан о принципиальном желании сменить квартиру. Его проведут через проект "Активный гражданин" и в районных многофункциональных центрах. Опрос по программе реновации вынесет на всеобщее обсуждение все детали проекта. На сайте города можно заранее ознакомится с будущим жильем и даже увидеть в 3D дома, квартиры, парковки и парки вокруг.





Сергей Собянин пообещал, что если 50% жителей сносимого квартала или микрорайона выскажется за переселение, другая половина – против, то однозначно эти дома сноситься не будут. А Галина Хованская при этом почему-то утверждает, что в законе о реновации нарушено и право на судебную защиту собственников, поскольку устанавливается срок в 60 дней на то, чтобы оспорить решение в суде. Депутат умалчивает, что перед любыми действиями нынешняя власть спросит мнение населения.

По словам Хованской, для очередников, которые получат новые квартиры, в законе не прописано, что новое жилье будет в том же районе или в соседнем. Сергей Собянин дал понять, что подавляющее большинство москвичей, проживающих в пятиэтажках, получат новые квартиры там, где они жили до этого. Не придется менять район 92% жителям хрущевок, 4% переедут в соседние, 4% – в другие районы по согласованию с властями. Такие принципы прописаны в новой программе реновации, сообщил мэр столицы.

Депутат, борющаяся за права жителей хрущевок также отметила неурегулированность вопроса о возврате взносов на капремонт, уплаченных жителями сносимых домов. Но в законе о реновации как раз дается бонус всем, кто переедет в новые дома из аврийых квартир – они не будут платить взносы за капремонт, а вот жители пятиэтажек обречены тратить огромные суммы на поддержание своего дома в пригодном для проживания состоянии.





Галине Хованской недвусмысленно порекомендовали в Сети, что ей, как старожилу Мосгордумы, лучше бы активно включиться в проект и поработать на пользу города и его жителей. Пользователи привели в пример и декларацию Хованской, где указывается площадь недвижимости, которой она владеет. "Ну явно не в пятиэтажке живет! И она пытается нам мешать переехать!" – возмущенно пишут в Сети.