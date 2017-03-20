Названа стоимость самого дорогого столичного особняка

Аналитики компании Savills подсчитали, что суммарная стоимость выставленных на продажу в ЦАО домов составляет более миллиарда долларов. При этом самый дорогой особняк округа стоит 3,3 миллиарда рублей.

Первое место в рейтинге самого дорого жилья занял особняк 1927 года постройки, расположенный в Тверском районе. Его совокупная площадь составляет примерно 3,7 тысячи квадратных метров, сообщает "Интерфакс".

В то же время самым доступным для покупки в ЦАО сейчас является особняк в Басманном районе площадью в 960 квадратных метров. Его можно приобрести за 75 миллионов рублей.

При всем этом самым дорогим по стоимости элитного жилья является район Арбата. Средняя стоимость особняка здесь достигает 1,3 миллиарда рублей.

Также аналитики сообщают, что по 20% от числа выставленных на продажу особняков располагаются в Тверском районе и в локации Замоскворечье-Якиманка. Второе место занимает район Арбат – 14%, на третьей строчке Таганский район – 10%.

Ранее в феврале стало известно, что совокупная стоимость жилых площадей столицы составляет 52,3 триллиона рублей. За последние пять лет этот показатель вырос на 16%.