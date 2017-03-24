Какие пятиэтажки в Москве снесут в первую очередь

В правительстве определились с пятиэтажками, которые пойдут под снос в рамках новой программы ликвидации ветхого жилья. В Мосгордуме рассказали, что в первую очередь под ковш пойдут дома серий I-510 и I-515.

Замглавы комиссии Мосгордумы по градостроительству Олег Сорока рассказал, что дома указанных серий построены в конце 1950-х и в начале 1960-х годов. По его словам, эти пятиэтажки "не соответствуют никаким современным требованиям и нормативам". "Они первыми обсуждаются под снос", – цитирует его РБК. Чиновник отметил, что в жилых типовых домах I-510 и I-515 нет лифта и мусоропровода, а также в них невозможно установить счетчики горячей и холодной воды.

Между тем в пресс-службе столичного Комплекса градостроительной политики Москвы в очередной раз подчеркнули, что снос жилья будет происходить исключительно с согласия граждан. "Если москвичи из конкретного квартала не захотят вступить в программу реновации, то переселять их и сносить дома никто не будет независимо от того, какой они серии", – пояснили в организации.

Отметим, что всего в Москве осталось около тысячи пятиэтажек серии I-510, менее двух тысяч зданий типа I-515 и примерно 900 хрущевок I-511. Также в новую программу сноса могут попасть дома, прилежащие к крупным строящимся магистралям, таким как Северо-западная хорда. Более того, в правительстве обсуждается первоочередный снос зданий, из которых систематически поступают просьбы о переселении.

Лёд тронулся. По словам Олега Сороки, снос пятиэтажек планируется начать с домов серий I-510 и I-515. pic.twitter.com/8DZa2ftXky — Максим Казанский (@mkazanskiy) 24 марта 2017 г.

Площадку под новые дома для волнового переселения ищут во всех районах города. "В Солнцево есть задел, куда переселять, можно начинать там", – предположил Алексей Александров. В то же время жители столицы обеспокоены тем, что в благоустроенные спальные районы Москвы придет точечная застройка для переселенцев.

Напомним, согласно новому плану мэра Москвы Сергея Собянина, под снос могут пойти восемь тысяч домов, среди них около семи тысяч типовых пятиэтажек. Реконструируемые кварталы определят к сентябрю 2017 года.