Спрос на столичную "вторичку" упал вдвое

На московском рынке недвижимости наблюдается кризис. При этом покупательская активность вплотную приблизилась к десятилетнему минимуму.

Рынок недвижимости Москвы продолжает пребывает в кризисе из-за падения доходов населения и сокращения платежеспособного спроса. В феврале текущего года число сделок с "вторичкой" в столице упало еще на 35% по сравнению с показателями того же периода 2016 года.

Согласно исследованиям, покупатели стали обращаться к риэлторам реже в 2,3 раза, сообщает аналитический центр "Инком-Недвижимость". Количество покупателей на рынке минимальное за последние десять лет. В сравнении со средними значениями с 2007 года, оно в три раза ниже нормы.

Тенденция такова: собственники квартир неохотно идут на снижение цены и предпочитают не торопиться, ожидая лучших времен. Еще одним негативным фактором стало укрепление рубля, поскольку потенциальные покупатели обычно хранят средства на сделку в валюте. В 2016 году все они понесли существенные потери на курсовых разницах.

Сейчас на рынке почти все квартиры продаются со скидкой к изначально запрошенной цене. Доля таких сделок с 35% подскочила до 80%. При этом средний срок поиска покупателей на квартиру увеличился вдвое – с двух до четырех месяцев.

Аналитики прогнозируют, что стоимость жилья будет уменьшаться на 5-7% ежегодно еще как минимум два года. Причем новостройки будут дешеветь сильнее, чем квартиры на вторичном рынке столичной недвижимости.