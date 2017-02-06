Десятки тысяч россиян рвутся на Дальний Восток

Власти России намерены остановить отток населения с Дальнего Востока, предоставив россиянам там землю в безвозмездное пользование. Идея была воспринята с энтузиазмом жителями самых разных регионов страны.

По информации Минвостокразвития, в уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 50 тысяч 930 заявлений. Из них 11 тысяч 551 подано в первые дни февраля – с начала старта третьего этапа программы "Дальневосточный гектар", когда земельный участок на Дальнем Востоке может получить любой гражданин России. По последним данным, наибольшим спросом пользуется земля в Приморском крае, Якутии и Сахалинской области.

С начала третьего этапа программы поступило более 1,7 тысячи заявок от жителей Приморья, а из Хабаровска – почти 1,1 тысячи, уточнили в министерстве. Из Москвы и Московской области пришла 661 заявка, из Республики Саха (Якутия) – свыше 500. Более 500 заявлений подали в Сахалинской области, свыше 200 прислали петербуржцы. Более 100 заявок поступило из Свердловской области, сообщает агентство "Интерфакс".

При этом много коллективных заявок – более пяти тысяч. Благодаря этому в будущем могут быть созданы новые жилые поселения. По информации Минвостокразвития, больше всего таких заявлений – более двух с половиной тысяч – зарегистрировано в Республике Саха (Якутия).

Напомним, закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. С этого времени выбрать участок жители Дальнего Востока могли в муниципальном образовании своего субъекта.

С 1 октября земля стала доступна дальневосточникам на всей территории региона. А с 1 февраля 2017 года дальневосточный гектар начал предоставляться всем гражданам России, независимо от их места жительства.

Сообщалось, что власти страны рассматривают реализацию этого проекта как одну из мер привлечения населения в регион, в котором в настоящее время проживает 6,2 миллиона человек.

Согласно закону, земельный участок предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении этого времени землю можно арендовать или получить в собственность.