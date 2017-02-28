Соратника Захарченко уволили из-за квартиры в Черногории

Квартира в Черногории стала причиной увольнения высокопоставленного офицера управления по борьбе с коррупцией. Дмитрию Каткову пришлось покинуть свой пост: он не указал в декларации зарубежную недвижимость.

Дмитрий Катков руководил управлением "Ф" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Факт увольнения высокопоставленного сотрудника МВД подтвердил источник в ФСБ. Как выяснилось, Катков не указал в декларации о доходах недвижимость, которая находится за пределами России.

Офицер был отправлен в отставку приказом министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Ранее по результатам внутренней проверки из МВД были уволены полковник управления "Т" Дмитрий Захарченко и руководитель этого управления Александр Тищенко.

Сотрудники МВД могут иметь недвижимость за рубежом. Однако если они занимают должности в руководстве центрального аппарата или региональных управлений ведомства, любую собственность обязаны декларировать – об этом сказано в соответствующем указе президента. А приказ МВД предписывает высокопоставленным сотрудникам ведомства публиковать в интернете информацию о своем имуществе, пояснил агентству РБК руководитель проекта "Декларатор" Андрей Жвирблис. Если чиновник скрывает наличие квартиры, это является основанием для увольнения, при этом не имеет значения, находится она в России или за рубежом.

Управление "Ф" – одно из ключевых в структуре антикоррупционного главка. Оно борется с преступлениями в сфере финансовой деятельности. По итогам проведенной осенью 2016 года проверки дисциплинарные взыскания были наложены на начальника главка Андрея Курносенко, начальника отдела конспирации, кадров и государственной службы ГУЭБиПК Владимира Абметко и руководителя Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Олега Калинкина.

10 сентября 2016 года был арестован полковник Захарченко. Его обвинили в получении взятки, злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования. Во время обыска в его квартире нашли более 120 миллионов долларов и два миллиона евро. При этом полковник заявлял, что не имеет к этим деньгам никакого отношения.

Однако следствие считает, что только по одному эпизоду Захарченко получил семь миллионов рублей. В декабре 2015 года ему передали взятку за "общее покровительство" от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиниринг" Анатолия Пшегорницкого. Другой эпизод связан с расследованием дела о хищении средств Нота-Банка: по данным Следственного комитета, полковник предупредил руководителей финансового учреждения о готовящемся обыске.