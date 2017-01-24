Один из них выиграл в номинации "самый скандальный ролик"
Реклама услуг компании по бесплатному получению оборудования спутникового телевидения недостоверна
Захарченко прятал миллионы у безработных подруг
Летом прошлого года, еще до задержания, Захарченко передал одной из своих знакомых, числящейся безработной, 14,695 миллиона евро, пишет издание "Росбалт" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Девушка разместила средства на банковском депозите в одном из столичных кредитных учреждений, перед этим конвертировав европейскую валюту в доллары.
Однако в начале сентября Захарченко был задержан, а спустя несколько дней его знакомая закрыла вклад и забрала ранее вложенные денежные средства. При этом полученные по депозитам проценты девушка оставила себе. Остальные деньги она передала безработной подруге, которая открыла вклады на 1,154 миллиона и 15 миллионов долларов.
Следствие полагает, что хранившиеся на депозитах средства Захарченко получил коррупционным путем, а внесение их на банковские депозиты было обусловлено необходимостью сокрытия их преступного происхождения. На данный момент на денежные средства наложен арест.
Напомним, что замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. В процессе обысков из квартиры его сестры было изъято 8,5 миллиарда рублей.
Скандальная московская стритрейсерша оказалась замешана в крупном ДТП
Возмутительная история, случившаяся в ресторане, обрастает подробностями
Актер, у которого недавно родился сын, дал откровенное интервью
Экс-стажерка Белого дома заступилась за сына президента США