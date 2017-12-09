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Орбакайте до неузнаваемости изменила памятную квартиру Пугачевой

Кристина Орбакайте. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
В квартире Аллы Пугачевой на Тверской улице в центре Москвы, в которой живет ее дочь Кристина Орбакайте, завершился ремонт. Певица призналась, что не узнает жилище, в котором провела детство.
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Квартира на Тверской улице в центре Москвы досталась Алле Пугачевой еще в 1970-х годах. Именно тут были написаны ее главные хиты. Кроме того, в этих стенах выросла Кристина Орбакайте. Теперь этим жильем распоряжается именно она.

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Певица решилась полностью изменить квартиру, чтобы она соответствовала всем ее требованиям. "В моем характере совмещается женственность, такая мягкость с волей и твердым характером. Именно поэтому я в дизайне люблю сочетание несочетаемого", – рассказала Кристина Орбакайте команде передачи "Идеальный ремонт".

 

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Она добавила, что в течение долгого времени пыталась самостоятельно сделать ремонт, но на это у нее не хватало времени. Поэтому певица доверилась профессионалам. Тем не менее, она все равно принимала участие в создании внешнего облика жилища – давала советы по оформлению и выбирала цвет стен.

Итоговый результат приятно удивил Кристину Орбакайте. "Честно говоря, я вообще подобного не ожидала. Будто нахожусь не в своей любимой квартире детства, а где-то в другом измерении", – цитирует певицу StarHit. Квартира обещает стать памятным местом не только для Аллы Пугачевой, но и для семьи Кристины Орбакайте. "Теперь будем именно здесь справлять Рождество, соберемся всей семьей и отметим новоселье", – рассказала она.

Команда "Идеального ремонта" переживала, как на столь радикальные изменения отреагирует сама Алла Пугачева. Орбакайте поспешила их успокоить. "Думаю, маме все понравится. Тем более, что дизайн такой оригинальный", – заверила она.

  

Автор: Геннадий Куприянов9 декабря 2017, 15:49
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