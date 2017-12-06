После связи с Бузовой Лепс остался без дома

Григорий Лепс лишился недвижимости за границей. Популярный исполнитель продал свой дом в Таиланде за 92 миллиона рублей.

Григорий Лепс распрощался с роскошным особняком в самом престижном районе острова Пхукет. Примечательно, что на продажу недвижимость была выставлена еще четыре года назад. Дело в том, что семья артиста в Таиланде бывает нечасто, а за дом приходилось платить внушительные налоги. Тогда популярный исполнитель намеревался выручить за особняк 1,9 миллиона долларов, но впоследствии цену пришлось постепенно снижать.

Сделка все же состоялась. "Виллу Лепса недавно купили за 1,6 миллиона долларов (около 92 миллионов рублей по курсу)", – цитирует представителя агентства недвижимости StarHit. Особняк действительно стоит своих денег: в нем – четыре спальни и столько же ванных комнат, а также стометровый бассейн, зона барбекю, сад и паркинг. Лучший пляж – Сурин – всего в семи минутах ходьбы. Также поблизости – школы, детские сады, спортклубы, кафе и рестораны.

Отметим, что о продаже элитной недвижимости за рубежом Григорий Лепс предпочитает не распространяться. Молчит артист и о том, что в самое ближайшее время заключит контракт с певицей и звездой "Дома-2" Ольгой Бузовой.

Теперь, согласно бумагам, концертами поющей ведущей займутся люди из компании, образованной в ходе слияния бизнеса исполнителя песни о рюмке водки с командой Эмина Агаларова. По условиям соглашения работать с другими концертными объединениями Ольга права иметь не будет.

Продюсерский центр Григория Лепса оказался крайне скуп на комментарии. "Мы на стадии переговоров, скоро узнаете все новости из официальных источников", – сообщили журналистам в организации.

