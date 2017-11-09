Где самые доступные квартиры в России

Аналитики провели исследование отечественного рынка недвижимости, в котором сопоставили уровень зарплат и стоимость жилья. Они выяснили, какое количество россиян может позволить себе покупку квартиры.

Лидерами рейтинга по доступности ипотеки в России являются Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская и Мурманская области. В первых трех субъектах достаточно высокий уровень зарплат, а остальные два оказались в топе за счет невысоких цен на жилье.

Выяснилось, что почти 40% жителей этих регионов могут позволить себе покупку квартиры или дома. При этом в Ямало-Ненецком автономном округе данный показатель даже превышает 66%, сообщает РИА Недвижимость.

Помимо первой пятерки еще в 15 регионов страны могут похвастаться тем, что для трети их жителей покупка жилья вполне доступна. Отмечается, что в 2015 году доля тех, кто мог позволить себе купить жилье, составляла всего лишь 13,9%. Таким образом, доступность за два года выросла вдвое, что во многом связано со снижением цен на недвижимость, считаю эксперты.

Москва и Санкт-Петербург расположились в серединке этого рейтинга. Так, если в северной столице доля имеющих такую возможность составляет 29%, то в златоглавой лишь каждый пятый житель может задуматься о среднестатистической двухкомнатной квартире в ипотеку. Аутсайдерами рейтинга оказались Карачаево-Черкессия, Севастополь, Крым, Ингушетия и Дагестан.