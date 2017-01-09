Где в России быстрее всего дорожает жилье

По итогам 2016 года максимальный рост стоимости нового жилья показал Сочи. Средняя цена метра в новостройках в этом городе за год увеличилась на 13%.

Согласно данным аналитиков, в 2016 году цена квадратного метра увеличилась в 18 из 57 крупнейших городов страны (плюс Московская область), уменьшилась – в 40.

Помимо курортной столицы России, Сочи (+13% за год, до 85 тысяч рублей в среднем) жилая недвижимость заметно подорожала в Архангельске, Кемерово, Казани и Магнитогорске, сообщает Dom.lenta.ru.

В список локаций с быстро дорожающим жильем в новостройках также попали Брянск, Иваново, Кострома, Томск, Тула, Пермь, Новосибирск, Калининград, Уфа, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Владивосток. Выросли цены и в первичном жилье Московской области.

В Москве по итогам 2016 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках снизилась на 8%, до 206 тысяч рублей. Средняя же стоимость новой квартиры – на 13%, до 10,6 миллиона рублей.

Как писали Dni.ru, специалисты рынка недвижимости проследили динамику арендных ставок в 59 городах России в 2016 году. Оказалось, что показатель по Москве и Санкт-Петербургу растет. В среднем же по стране падение цен на аренду квартир составило 1-6%. Первыми в пятерке крупных российских городов с самой дешевой арендой квартир стали Чебоксары. Там однушку можно снять за 5,8 тысячи рублей в месяц.

