Россиянам пообещали жилье в ипотеку под 8%

Владельцы земли на Дальнем Востоке смогут получить жилищную ипотеку под 8% годовых. На выгодных условиях недвижимость можно будет приобрести уже через месяц.

О новых льготах для владельцев дальневосточного гектара сообщил вице-премьер, полпред президента России по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев. Он пояснил, что Фонду по развитию Дальнего Востока было дано поручение создать инструмент для поддержки освоения одного гектара земли.

"Он поработал с банками, они договорились. В течение ближайшего месяца, я думаю, на рынок выйдет новый продукт с "Почта Банком", – добавил Трутнев.

Россияне смогут взять жилье в ипотеку под 8% годовых сроком на пять лет, пишет "Российская газета". Трутнев подчеркнул, что эта ставка – конечная и "больше сверху ничего не накрутят".

Отметим, что льготная ипотека – одна из самых ожидаемых мер господдержки для будущих владельцев гектара. Как показал опрос, 87% россиян, участвующих в данного программе, считают особенно значимым вопрос о строительстве дома на своей земле.

Напомним, закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Он реализуется поэтапно и подразумевает получение гражданами России бесплатно участка площадью в один гектар на территории Дальнего Востока. Таким образом, власти региона планируют увеличить численность населения на данных территориях.

