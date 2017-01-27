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Бомжи захватили особняк российского миллиардера

Андрей Гончаренко. Фото: gasoilpress.ru
Группа бездомных захватила особняк миллиардера Андрея Гончаренко в центре Лондона. Предположительно, они планируют сделать из дома приют.
прочитано 4300 раз

Инцидент произошел в престижном лондонском районе Белгравия. В особняке стоимостью более 18 миллионов долларов бездомные разбили лагерь и повесили плакат: "Американское антиправительство в изгнании", сообщает Daily Mail. Среди них может находиться хакер, которому в США грозит 99 лет тюрьмы за похищение секретных данных ФБР и NASA.

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Бомжи заявили, что дом больше не является частной собственностью: судя по всему, они собираются устроить там приют. Одни иногда выходят на улицу, а другие находятся внутри постоянно, отметили соседи. По их словам, из особняка до поздней ночи доносится громкая музыка. 

Здание, о котором идет речь, пустует с момента его приобретения в 2014 году. Это один из четырех объектов недвижимости, купленных российским бизнесменом за последнее время.

Андрей Гончаренко является самым таинственным из всех миллиардеров, поскольку источник его дохода никому не известен, отмечает издание. Предприниматель никогда не появлялся в списке Forbes, его карьерный путь остается загадкой.  

Автор: Светлана Сидорчук27 января 2017, 09:20

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