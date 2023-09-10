Эксперт объяснил высокий процент голосующих онлайн уровнем цифровизации Москвы

Политолог отметил рост популярности онлайн-голосования.



Все больше москвичей выбирают формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом в беседе с Агентством городских новостей "Москва" заявил политолог Виталий Иванов.

"Я считаю, что как и в прежние годы, все достаточно прозрачно", – прокомментировал эксперт ход голосования.

По его словам, развитие электронных выборов вписывается в общую логику цифровизации Москвы. Развитие онлайн-формата нашло отклик у горожан, констатировал аналитик.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований прошли с 8 по 10 сентября. Избирательные участки закрылись в воскресенье в 20:00. Проголосовали почти 3,3 миллиона человек.