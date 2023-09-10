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Воскресенье 10 сентября

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Политолог отметил влияние акции "Миллион призов" на популярность ДЭГ у москвичей

Политолог отметил влияние акции "Миллион призов" на популярность ДЭГ у москвичей
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Проголосовавшие электронно получают призовые баллы.

Программа "Миллион призов" оказала влияние на популярность дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Такое мнение в беседе с Агентством городских новостей "Москва" высказал политолог Дмитрий Журавлев.

Эксперт напомнил, что призовые баллы равны реальным деньгам. На них можно совершить покупки в магазинах – партнерах акции.

"Дополнительные 3 тысячи рублей на лекарства, например", – сказал Журавлев.

Аналитик обратил внимание на удобство электронного голосования. По его словам, молодежь и люди среднего возраста предпочитают онлайн-формат.

"Систему отладили, серьезных сбоев не было. О них, по крайней мере, не заявляли представители кандидатов и партий", – заключил политолог.

Первые два розыгрыша в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" прошли 9 и 10 сентября. Финальный состоится в понедельник.

Проголосовавшие электронно могут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю. Одну тысячу призовых баллов гарантированно получили те, кто впервые принял участие в онлайн-голосовании, но не вошел в число победителей.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований прошли с 8 по 10 сентября. Проголосовали почти 3,3 миллиона человек.

10 сентября 2023, 22:09
Фото: Чингаев Ярослав/Агентство "Москва"
АГН "Москва"✓ Надежный источник

В ЦИК высоко оценили явку на выборах в Москве

В ЦИК высоко оценили явку на выборах в Москве
В российской столице завершились выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. Выборы в Москве проходили с 8 по 10 сентября 2023 года.

В Москве начали расшифровку результатов электронного голосования

В Москве начали расшифровку результатов электронного голосования
Скоро станут известны результаты выборов в столице. В Москве завершились выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО, в том числе дистанционное электронное голосование (ДЭГ), для подведения итогов которого начали церемонию соединения ключа расшифрования.

В Москве завершилось голосование на выборах мэра

В Москве завершилось голосование на выборах мэра
Избирательные участки закрылись в 20:00. Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований завершились в воскресенье в 20:00.

На выборах в Москве проголосовали почти три миллиона человек

На выборах в Москве проголосовали почти три миллиона человек
Выборы в российской столице близятся к завершению. С 8 по 10 сентября 2023 года в Москве выбирают мэра и депутатов 13 муниципальных образований.

Андрей Воробьев проголосовал на выборах главы Московской области

Андрей Воробьев проголосовал на выборах главы Московской области
На избирательный участок в Одинцове Андрей Воробьев пришел со своей супругой Екатериной и дочерью Ульяной. С 8 по 10 сентября в Подмосковье проходит 12 различных избирательных кампаний, включая выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу №17, а также выборы более чем 200 депутатов в органы местного самоуправления.

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